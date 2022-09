Neue Details zur Hausdurchsuchung in Waldsee: 21-Jähriger festgenommen

Neue Details zur jüngsten Hausdurchsuchung im Bad Waldseer Stadtgebiet haben Ravensburger Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag bekannt gegeben. Wie aus einer gemeinsamen Pressemitteilung hervorgeht, wurde ein 21-Jähriger festgenommen.

Zu den drei mutmaßlichen Drogendealern, die die Beamten vor wenigen Wochen festnehmen und in Untersuchungshaft bringen konnten, gesellt sich nun ein weiterer Krimineller. Der 21-Jährige wird „des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln von nicht geringer Menge“ verdächtigt. Am Mittwoch wurde er festgenommen und sitzt seit Donnerstag im Gefängnis.

Der Fahrraddieb hängt auch mit drin

Aufgrund einer richterlichen Anordnung haben Polizeibeamte die Wohnung, in der der 21-Jährige sowie ein 41-jähriger Familienangehöriger wohnt, durchsucht. Hintergrund der Durchsuchung war laut Pressemitteilung, dass der 41-Jährige verdächtigt wird, mehrere E-Bikes aus dem Stadtgebiet in Bad Waldsee gestohlen (die SZ berichtete) und mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben.

Im Zimmer des 21-Jährigen hat die Polizei unter anderem eine größere Menge an illegalen Betäubungsmitteln sichergestellt, darunter knapp 700 Gramm Amphetamin, mehr als 350 Gramm der weit verbreiteten Partydroge MDMA sowie mehr als 100 Gramm Haschisch sichergestellt. Auch in der übrigen Wohnung sowie im Keller fanden die Beamten Betäubungsmittel. Insgesamt mehr als ein Kilogramm illegaler Drogen konnten die Polizisten damit beschlagnahmen.

Sind die Fahrräder gefunden?

Die Ermittlungen gegen den 21-Jährigen und seinen Familienangehörigen dauern noch an. Weitere Informationen, beispielsweise ob auch der 41-Jährige verhaftet wurde, konnte die Erste Staatsanwältin Tanja Vobiller auf SZ-Nachfrage aus ermittlungstaktischen Gründen nicht offenlegen. Nur so viel: Die gestohlenen E-Bikes wurden noch nicht gefunden.

Dieser Fall kann als weiterer Polizeierfolg bezeichnet werden. Erst vor wenigen Wochen konnten die Fahnder in einem unterirdischen Drogenversteck in Bad Waldsee elf Kilogramm Amphetamin sicherstellen. In der vergangenen Woche beschlagnahmten sie bei einer anderen Hausdurchsuchung eine kleine Menge Betäubungsmittel. Bei der jüngsten Durchsuchung konnten also nochmals Drogen aus dem illegalen Handel gezogen werden.