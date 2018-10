Neue Chorleiterkurse im Chorverband

Unter dem Motto „Wollen auch Sie tonangebend sein?“ bietet die Verbandschorleiterin des Oberschwäbischen Chorverband (OCV), Chordirektorin Anne-Regina Sieber einen C1-Chorleiter-Grundkurs an. Teilnehmen können alle Interessierten, eine Mitgliedschaft im OCV ist nicht nötig. Notenkenntnisse sind Voraussetzung. Der Kurs beinhaltet Schlagtechnik, Quintenzirkel zum Töne von der Stimmgabel anstimmen sowie Intervalle und Drei- und Vierklänge hören. Schwerpunkt bildet jedoch die Dirigierpraxis.

Im Frühjahr wird ein Aufbaukurs angeboten, hier kann auch die Prüfung zum C1-Schein gemacht werden. Diese C1-Prüfung berechtigt zur Teilnahme am C2-Kurs, der jährlich vom Schwäbischen Chorverband in Trossingen angeboten wird.

Der C1-Grundkurs findet im Musiksaal im Neubau der Gemeinschaftsschule, Schulstraße 2 in Bergatreute statt und zwar an den Samstagen, 17. und 24. November, sowie 8. Dezember, jeweils von 9 bis 16 Uhr. (etwa eine Stunde Mittagspause). Der Kurs ist auch für angehende Kinder- und Jugendchorleiter geeignet. Anmeldung sind an die Verbandschorleiterin per E-Mail an anne-regina.sieber@gmx.de zu richten. Anmeldeschluss ist der 28. Oktober.