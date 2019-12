Neue bodo-Fahrpläne gelten ab Sonntag

Die frischen Fahrpläne für das bodo-Verbundgebiet gelten ab Sonntag, 15. Dezember. Die Fahrpläne sind laut Pressemitteilung des Verkehrsverbundes unter www.bodo.de bereits online einsehbar. Die im bodo zusammengeschlossenen Verkehrsunternehmen haben auch für den diesjährigen Fahrplanwechsel kleinere und größere Verbesserungen in den Fahrplanangeboten umgesetzt.

Schienenverkehr

Im Jahr 2020 wird es im bodo-Gebiet weitere Streckensperrungen aufgrund der Elektrifizierungsarbeiten geben. So ist im Frühjahr zwischen Aulendorf und Ravensburg und im Herbst zwischen Ravensburg und Friedrichshafen nur ein Schienenersatzverkehr mit Omnibussen und entsprechend längeren Fahrzeiten möglich.

Busverkehr

Im Landkreis Ravensburg wurde der Stadtbus Bad Waldsee neu geplant und bietet nun halbstündliche Abfahrten auf zwei Linien an. Auf der Linie 31 zwischen Ravensburg, Bergatreute und Alttann wird am Wocheennde ein Rufbus eingeführt.

Kein gedrucktes Schienfahrplanheft

Der Verkehrsverbund bodo gibt ab dem Fahrplanjahr 2020 kein gesondertes Schienenfahrplanheft mehr heraus. Der Grund sind die durch die Elektrifizierungsarbeiten zu erwartenden unterjährigen Fahrplanänderungen in den nächsten beiden Jahren, heißt es in der Pressemitteilung. „Ein gedruckter Fahrplan wäre bald nach seinem Erscheinen schon Altpapier“, so Geschäftsführer Jürgen Löffler.