Neue „Bike and Ride“ Boxen am Waldseer Bahnhof

Einen trockenen und sauberen Abstellplatz mit Schutz vor Diebstahl und Vandalismus bieten die neuen Fahrradboxen der Stadt, die vor wenigen Tagen beim Bahnhof aufgestellt wurden und seit Montag in Betrieb sind. Das teilte die Stadt in einem Presseschreiben mit.

Die Fahrradboxen lassen sich nach Angaben der Verwaltung bequem von zu Hause aus oder vor Ort per Smartphone buchen. Der Zugang sei mit einem Code möglich, den Nutzer über ein Online-Buchungssystem erhielten. Es müsse somit kein Schlüssel organisiert werden.

Auf der Website des Anbieters (www.bikeandridebox.de) werde zunächst der Standort Bad Waldsee ausgewählt, danach die gewünschte Box und die Mietdauer. Im nächsten Schritt folge die Registrierung, dann der Bezahlvorgang über PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift. „Im Anschluss daran erhält man den Zugangscode für die Box per E-Mail. Vor Ort werden einmalig die Zugangsdaten und der Code eingegeben. Mit diesem lässt sich die Tür während der Mietdauer beliebig häufig öffnen und schließen“, so die Stadt in dem Pressetext.

Im Inneren befinden sich nach weiteren Informationen der Stadt in allen Boxen außerdem Kleiderhaken, um etwa seinen Fahrradhelm zu verstauen. Eine Beleuchtung sorge für gute Sichtverhältnisse. Die Boxen seien doppeltstöckig. In den unteren drei Boxen bestehe die Möglichkeit, ein E-Bike während der Einstellzeit zu laden. Die oberen drei Boxen seien mit einem ausziehbaren Liftsystem versehen, das das einfache Einfahren des Fahrrades in der oberen Box ermögliche.

Mietpreis:

Der Mietpreis für einen Tag für die oberen Boxen ohne Ladesteckdose beträgt laut Stadt einen Euro sowie zwei Euro für die unteren Boxen mit Ladesteckdosen. Weitere Tarife seien fünf beziehungsweise sieben Euro pro Woche, 15 beziehungsweise 20 Euro pro Monat, 50 beziehungsweise 70 Euro pro halbes Jahr und 80 beziehungsweise 100 Euro für ein ganzes Jahr. Der Mietbeginn sei immer das aktuelle Datum.

Bald auch Lademöglichkeit für E-Bikes bei der Tourist-Information: Wer in Zukunft als E-Bike-Fahrer in Bad Waldsee unterwegs ist, habe in wenigen Wochen zudem die Möglichkeit, seinen Akku sicher in einer Art Schließfachschrank bei der Tourist-Information laden zu lassen. Die Buchungsart sei dieselbe wie bei den Radboxen am Bahnhof und sei von zu Hause aus oder vor Ort per Smartphone buchen. Die Kosten für zwei Stunden belaufen sich nach Angaben der Stadt auf 0,50 Euro sowie einen Euro für einen ganzen Tag.