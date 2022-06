Neue Ausstellung in H6 Galerie in Bad Waldsee

Zeitgleich zu den Feierlichkeiten der Stadt Bad Waldsee zur Ernennung zur Großen Kreisstadt, eröffnet die H6 Galerie für Gegenwartskunst auf der Hochstatt 6 die neue Ausstellung der Pforzheimer Künstlerin Anina Gröger. Beginn ist am Freitag, 1. Juli, ab 19 Uhr. Gezeigt werden traumhafte Himmels- und Landschaftsgemälde. Denn Landschaft und Naturphänomene sind das dominierende Thema, dem sich die Künstlerin – in den 1980er Jahren Absolventin der Stuttgarter Kunstakademie und seither freischaffend tätig - schon seit langem verschrieben hat. Zu sehen sind in der Ausstellung die in Öl/ Eitempera gemalten Bilder und Zeichnungen in Aquarell, Tusche und Kreide.