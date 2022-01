Neue Ausstellung ab 14. Januar bei Waldsee art auf der Hochstatt

Barbara Zorell stellt erneut in Bad Waldsee ihre Bilder aus unter dem Motto „Eisen und Kupfer – Silber und Gold“. Die Bildende Kunst begleitete Barbara Zorell nicht nur während ihrer Lehrerinnenzeit, sondern die Kunst faszinierte sie so, dass sie nach ihrer Pensionierung eine Ausbildung zur Kunsttherapeutin begann, wie es in er einer Mitteilung heißt. Die Bilder, die sie zeigt, sind auf Leinwand gemalt. Sie verwendet dabei hochwertige Pigmente, wie Gesteinsmehle, Halbedelsteine, Blattgold und andere Metalle und Gewürze. Die Ausstellung dauert bis 12. März und ist wochentags geöffnet von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr. Samstags von 9 bis 12 Uhr. Die Vernissage findet am Freitag, 14. Januar, um 19 Uhr statt.