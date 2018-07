Neue Anzeigentafel in der Gymnasium-Halle

Eine neue Anzeigentafel in der Gymnasium-Turnhalle auf dem Döchtbühl ist offiziell in Betrieb genommen worden. Nach knapp 20 Jahren wurde die alte LED-Tafel durch eine neue LCD-Anzeigentafel ersetzt. „Wir sind froh, dass wir die neue Anzeige haben. Speziell für die Handballabteilung ist es existentiell, dass die Anzeige funktioniert“, so TG-Vorstand Christof Rauhut. Bürgermeister Roland Weinschenk und die zuständige Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann dankten den Sponsoren für deren Unterstützung. Neben der TAG setzten sich auch die Bildungsstiftung, Volksbank Allgäu-Oberschwaben, Omnibus Müller, Thüga und „Schwäbische Zeitung“ dafür ein. Sowohl die Vereine als auch die Schule können auf das Gerät zugreifen, das von einem mobilen Funkpult aus bedient wird.