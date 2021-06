Neue Anlagen im Umspannwerk Haisterkirch sind in Betrieb

Die im Sommer 2019 begonnene Modernisierung des Umspannwerks im Bad Waldseer Stadtteil Haisterkirch hat ein weiteres Etappenziel erreicht. Das teilt die Netze BW mit. Der letzte Transformator wurde an die neue Anlage angeschlossen. Jetzt muss laut Mitteilung in den kommenden Tagen noch die neue 110-kV-E-Spule – die für einen sicheren Betrieb bei Erdkabeldefekten nötig ist – in Betrieb genommen werden, dann ist die Neuanlage komplett.

In den vergangenen 21 Monaten wurde auf dem Gelände im Süden Haisterkirchs unter anderem ein Betriebsgebäude mit einer 20000-Volt-Mittelspannungs-Schaltanlage komplett neu errichtet. Ebenso eine Frei-luft-Schaltanlage für die 110000-Volt-Hochspannungsebene, wie Netze BW berichtet. Auch die Steuer- und Wirktechnik sei modernisiert worden.

Außerdem seien der Blitzschutz erneuert sowie die eingehenden Hochspannungs-Freileitungen um- und auf die ebenfalls neuen Portale aufgelegt worden. Zuletzt verbanden die Monteure laut Netze BW die Anlagen mit dem dritten und letzten Transformator. Um Versorgungsunterbrechungen zu vermeiden, habe erst die neue Anlage aufgebaut werden müssen, während die Bestandsanlage weiterhin in Betrieb war.

Abgeschlossen sei die Baustelle damit aber noch nicht. Bis zum Ende dieses Jahres werden die Arbeiten voraussichtlich noch andauern, so die Mitteilung weiter. Denn jetzt steht noch der Abbau der Altanlagen inklusive des bisherigen Betriebsgebäudes an. Für die mit den Abrissarbeiten einhergehenden Beeinträchtigungen und die nicht vermeidbare Geräuschentwicklung bittet die Netze BW die Anwohnerinnen und Anwohnern um Verständnis.

Seit den 1970er Jahren wird von der Wendelinusstraße in Haisterkirch aus Strom in die Region verteilt. Die Anlage versorgt neben Bad Waldsee auch Bad Wurzach und Teile von Eberhardzell und Bergatreute. Jetzt sei das Umspannwerk gut gerüstet für einen steigenden Energiebedarf. Und für die Aufnahme von regenerativ erzeugtem Strom, der in der Region vor allem aus Fotovoltaik- und Biogas-Anlagen stammt und in den letzten Jahren stetig zugenommen habe. Sollte es notwendig sein, wäre auch eine Erweiterung möglich. „Aufgrund des auch zukünftig zu erwartenden Ausbaus der erneuerbaren Energien haben wir die Mittelspannungs-Schaltanlage vorsorglich mit acht Reservefeldern ausgestattet“, erklärt Blank.