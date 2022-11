Geplante Wohngebiete in Bad Waldsees Ortschaften lösen Kritik aus

Die Nachfrage nach Wohnraum ist hoch. In den Waldseer Ortschaften sollen neue Wohngebiete etwas Druck aus dem Kessel nehmen. In Reute geht es um das Gebiet „Drei-Eichen VI“ und in Mennisweiler um das neue Gebiet „St. Michael“.

Dass die Stadt – wie viele andere Kommunen auch – für die neuen Gebiete auf letzten Drücker nochmals das beschleunigte Verfahren ohne Umweltprüfung und ohne naturschutzrechtlichen Ausgleich mittels des umstrittenen Paragrafen 13b nutzen will, sorgte im Ausschuss für Umwelt und Technik am Montagabend im Rathaus für Diskussionen.

Der Sonderparagraf im Baurecht läuft Ende des Jahres aus und steht als Flächenfraß-Paragraf in der Kritik. Auch zur Schaffung von leistbarem Wohnraum sei er nicht geeignet sei, wie etwa die Architektenkammer Baden-Württemberg sowie Umweltverbände und manche Parteien bemängeln.

So ist die Situation in den beiden Orten

Zunächst ein Blick auf die aktuelle Situation in den beiden Orten: Die größte Waldseer Ortschaft Reute wartet schon seit Jahren auf ein neues Wohngebiet. Das Gebiet „Drei-Eichen VI“ wird bereits seit vielen Jahren diskutiert und geplant.

Hinzu kommt, dass es in der Innenentwicklung aufgrund von nicht lösbaren Grundstücksfragen praktisch keine Möglichkeiten zur Entwicklung mehr gebe, wie Ortsvorsteher Achim Strobel in der Sitzung erläuterte.

Auch in Mittelurbach mitsamt dem Teilort Mennisweiler sieht die Situation nicht besser aus, verdeutlichte Ortsvorsteher Franz Spehn.

Das ist geplant:

Was ist geplant? In Reute geht es um eine Fläche von 3,15 Hektar. Neben Einzelhäusern, Doppelhäusern und Reihenhäusern sollen Mehrfamilienhäuser mit bis zu drei Vollgeschossen errichtet werden. Für Wohnungen ab 35 Quadratmeter Wohnfläche sollen zwei Stellplätze pro Wohnung hergestellt werden.

Ein neuer Spielplatz für das nach Angaben der Verwaltung „relativ große neue Wohngebiet“ ist ebenfalls vorgesehen.

Die Erschließung des Baugebiets soll nach erneuten Gesprächen mit dem Landkreis Ravensburg im Gegensatz zu älteren Planungen vom Norden her über die Kreisstraße K 7941 erzielt werden.

Das Gebiet in Mennisweiler ist größer als in Reute

In Mennisweiler geht es mit rund 4,23 Hektar um ein noch größeres Gebiet. Es sollen Einzelhäuser, Doppelhäuser und ebenfalls Mehrfamilienhäuser errichtet werden. Wie auch in Reute, sollen Wohnungen ab 35 Quadratmeter Wohnfläche zwei Stellplätze pro Wohnung erhalten.

Für beide Gebieten sollen städtebauliche Entwürfe ausgearbeitet werden. Die Aufgabe des AUT bestand am Montag darin, die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne zu fassen.

Kritik nicht an den Wohngebieten, sondern an Baurecht-Paragraf 13b

Warum gab es Kritik? Unzufriedenheit entspann sich in der Sitzung bei Stadträten der Grünen nicht über die Gebiete selbst, sondern dass beide im beschleunigten 13b-Verfahren entstehen sollen.

Bei der Nutzung des im Mai 2017 eingeführten Sonderparagrafen 13b muss das Bebauungsplanverfahren innerhalb von zwei Jahren abgeschlossen sein.

Knackpunkt: Im Gegensatz zum Regelverfahren entfallen die vorgeschriebene Umweltprüfung und der naturschutzrechtliche Ausgleich, was zu einer verkürzten Planungsdauer führt.

Mit 13b rascher auf der grünen Wiese bauen

Der ursprünglich auf zwei Jahre befristete und bis Jahresende 2022 verlängerte Paragraf 13b erleichtert den Wohnungsbau am Ortsrand deutlich und sollte die Wohnraumschaffung vereinfachen – vor allem ging es bei der Einführung darum, den schnelleren Bau von Flüchtlingsunterkünften im Außenbereich zu ermöglichen.

Schnell haben Städte und Gemeinden auch bei der Ausweisung von neuen Wohngebieten auf den Paragrafen zurückgegriffen, um ohne langwierige und kostenverursachende Umweltprüfungen und ohne ökologische Ausgleichsflächen rascher auf der grünen Wiese wachsen zu können.

Auch die Stadt Bad Waldsee hat in der Vergangenheit rege davon Gebrauch gemacht. Die vorige Stadtspitze sprach sich sogar dafür aus, den Paragrafen zu entfristen („Stadt setzt verstärkt auf Geschosswohnungsbau“, SZ vom 13. Oktober 2018).

Doch die Zeiten haben sich angesichts des Klimawandels und der stetig begrenzter werdenden Flächen geändert. So kritisierte beispielsweise der Deutsche Naturschutzring (DNR) als Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen mit Sitz in Berlin, der Paragraf 13b widerspreche „dem Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung, die dem Prinzip Innen- vor Außenentwicklung folgt und den Neubau auf der ,grünen Wiese’ weitestgehend vermeidet“.

Negative Auswirkungen auf Flächenverbrauch

Die Bundesregierung habe im Umweltbericht 2019 eingeräumt, dass bei Paragraf 13b „die Auswirkungen auf den Flächenverbrauch nicht in den Blick genommen“ worden seien, wie der DNR in einem Thesenpapier von Herbst 2019 öffentlich bekannt machte.

Weiter heißt es darin, dass ein „positiver Beitrag zur Deckung dringenden Bedarfs an kostengünstigen Wohnraum verfehlt“ werde. Grund: Mittels des Paragrafen 13b würden Gebiete für Ein- und Zweifamilienhäuser geplant. Der somit geschaffene Wohnraum sei nur gering und aufgrund von Bodenpreisen und Baukosten vor allem nicht günstig.

Architektenkammer gehört zu den Kritikern

Auch die Architektenkammer Baden-Württemberg gehört wie zahlreiche Stadtplaner und Bauexperten zu den Kritikern des Paragrafen 13b. Es werde das ursprüngliche Ziel verfehlt, mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

„Missbräuchliche Nutzungen durch die Ausweisung von Neubaugebieten mit Einfamilienhäusern unter Anwendung des 13b“ seien die Folge, bemängelte Markus Müller, Präsident der Architektenkammer Baden-Württemberg, bereits in der Vergangenheit.

Stadtrat Kirn: „13b schafft keinen leistbaren Wohnraum“

All diese Punkte stören auch die Stadträte Jörg Kirn und Markus Leser, die für die Grünen im Ausschuss für Umwelt und Technik sitzen. Der Verzicht auf die Umweltprüfung und auf ökologische Ausgleichsflächen sei nicht nachvollziehbar, zudem werde das Ziel, kostengünstigen Wohnraum zu schaffen, nicht erreicht, sagte Kirn. „13b schafft keinen leistbaren Wohnraum.“

Weiterhin widerspreche die Nutzung von 13b dem erst unlängst beschlossenen klimapolitischen Leitbild der Stadt Bad Waldsee, in dem auch festgehalten sei, dass die Innenentwicklung vor der Außenwicklung bevorzugt werden solle.

Hinzu komme, dass es derzeit viele Gebiete gebe, in denen Singles mit über 80 Jahren alleine in großen Einfamilienhäusern leben würden. Angesichts des demografischen Wandels „werden uns diese Gebiete irgendwann massenhaft zu Verfügung stehen“. Die Ressource Fläche sei wertvoll und mehr als nur reines „Bauland“.

Antrag der Grünen wurde abgelehnt

Kirn stellte den Antrag, die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne für beide Gebiete aus diesen Gründen von der Tagesordnung zu nehmen und zu vertagen. Das wurde allerdings mehrheitlich abgelehnt. Nur Kirn selbst und Fraktionskollege Markus Leser stimmten jeweils dafür.

Der Druck im Wohnbereich sei in beiden Ortschaften extrem hoch und beide Gebiete seien dringend notwendig, es sei keine Zeit mehr zu verlieren, war über die anderen Fraktionen verteilt aus dem Gremium zu vernehmen. Daher gab es außer von Kirn und Leser keine Kritik an 13b.

Oberbürgermeister: Umweltbelange werden trotzdem beachtet

Es werde auch trotz des beschleunigten Verfahrens natürlich auf Umweltbelange geachtet, betonte Oberbürgermeister Matthias Henne. Das bestätigte Marc Hinder (FW). Er habe im Baubereich schon viele 13b-Verfahren begleitet und noch nie erlebt, dass Umweltbelange völlig außen vor gelassen worden seien.

Henne räumte ein, dass die Kritik an 13b nachvollziehbar sei, sich aber Innen- und Außenentwicklung nicht gegenseitig ausschließen müssten.

Kirn und Leser betonten noch einmal, dass es nicht um die beiden Gebiete als Grundsatzfrage gehe, sondern darum, anstatt des beschleunigten Verfahrens das etwas länger dauernde reguläre Verfahren einzusetzen.

Abstimmung fällt mehrheitlich aus

Auch bei der eigentlichen Abstimmung über die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne fielen die Abstimmungen wieder mehrheitlich aus. Beide Aufstellungsbeschüsse wurden bei Gegenstimmen und Enthaltungen von Kirn und Leser mehrheitlich getroffen und die Verwaltung damit beauftragt, das weitere Bebauungsplanverfahren jeweils in Gang zu setzen.