Seit Donnerstag gilt auf der B30 in Gaisbeuren nachts Tempo 40. Von 22 bis 6 Uhr müssen sich die Auto- und Lastwagenfahrer also umstellen und ihre Geschwindigkeit reduzieren.

Wie die „Initiative B30“ mitteilt, haben Mitarbeiter der Straßenmeisterei die neuen Schilder in den vergangenen Tagen montiert. Es handelt sich dabei wohl um die Umsetzung des Lärmaktionsplanes der Stadt Bad Waldsee. „Mit der Einführung der nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung in Gaisbeuren verfügt nun auch der letzte Ort an der B 30 über aktive Lärmschutzmaßnahmen“, so Franz Fischer von der „Initiative B30“.