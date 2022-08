Neu: Kloster Reute bietet Testaments- und Nachlassberatung an

Für Senioren aus der Region bietet das Kloster Reute im Herbst Beratungsbausteine rund um den letzten Lebensabschnitt eines Menschen und das Thema Tod und Sterben an. Das teilt das Kloster mit. Im Programm sind laut Pressemitteilung verschiedene Themenkreise wie Vollmachten, Patientenverfügung, Testament- und Nachlassgestaltung oder Bestattungsvorsorge. Die Termine werden unterstützt von praxiserfahrenen Experten der Caritas.

Eine Rechts- oder Steuerberatung findet nicht statt, teilt das Kloster weiter mit. „Im Anschluss an die grundlegenden Informationen schließen sich nach Wunsch Einzelgesprächstermine an, in denen die Teilnehmenden individuelle Fragen klären können.“

Die Erstberatung findet ab September jeweils am ersten Montag eines Monats statt, jeweils im Zeitraum zwischen 14 und 16 Uhr. Veranstaltungsort ist das Kloster Reute, Treffpunkt ist die neue Klosterpforte im Gut-Betha-Haus (Klostergase 5). Der Zugang ist barrierefrei.

Die konkreten Termine für die Angebote sind jeweils montags am 5. September., 10. Oktober, 7. November und 5. Dezember. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Termine sind nach Angaben des Klosters kostenlos und werden in Kooperation mit der Caritas-Stiftung Stuttgart veranstaltet.