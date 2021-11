Neu in der Redaktion Bad Waldsee: Paul Martin

Bis Ende März bin ich, Paul Martin, Volontär in der Lokalredaktion Bad Waldsee der „Schwäbischen Zeitung“. Eine Kurz-Vorstellung:

In den vergangenen anderthalb Jahren habe ich Volontariatsstationen bei der „Schwäbischen Zeitung“ in Wangen im Allgäu, bei „Regio TV“ und „Radio 7“ absolviert. Nun bin ich also in der Redaktion in Bad Waldsee tätig. Welche Berührungspunkte ich bislang zu beiden Städte hatte und welche Außenansicht ich mitbringe? Für mich lässt sich das mit zwei Schlagworten zusammenfassen: Thermen und Narren. Beides findet sich in beiden Städten. Zunächst zu den Thermen: Die waren für uns als Jugendliche in Kißlegg, wo ich herkomme, vor allem so attraktiv, weil sie so erreichbar waren. Nur Wolfegg, Alttann und Roßberg mussten mit dem Zug passiert werden – und schon waren wir im warmen Thermalwasser.

Fasnet verbindet

Und dann das mit den Narren: Fast jedes Jahr bin ich entweder in Aulendorf oder Waldsee zur Fasnet. Und zwar immer dann, wenn meine Heimatzunft, die Kißlegger Hudelmale, in einer der Städte zum Narrensprung zu Gast ist. In beiden Städten kann man erleben, was es heißt, wenn schwäbisch-alemannische Fasnet nicht nur von einer Zunft, sondern von der ganzen Bevölkerung, gelebt wird. Da ich seit kurzem Mitglied des Präsidiums der Vereinigung schwäbisch-alemannischer Narrenzünfte sein darf, liegt mir das am Herzen.

Nah bei den Leuten sein

Natürlich ist es im Moment noch ungewiss, was aus der nächsten Fasnet wird. Sicher ist nur: Ihre Lokalzeitung wird darüber berichten. Denn wenn es eines gibt, was in meinen Augen einen guten Lokalredakteur auszeichnet, dann ist es: Nah bei den Leuten zu sein. Das „nah bei den Leuten sein“ ist zwar eine viel zu oft verwendete Floskel – etwa genossenschaftliche Banker oder christdemokratische Politiker brüsten sich gerne damit. Ich glaube aber, dass es gerade für uns Zeitungsschreiber wichtig ist, immer „nah bei den Leuten“ zu sein.

In diesem Sinne hoffe ich, in den nächsten Wochen und Monaten möglichst viele SZ-Leser kennenlernen zu dürfen – und ihnen Digital und auf Papier das bieten zu können, was sie interessiert. PS: Das Kürzel, das da oben in Klammern steht, werden sie in den nächsten fünf Monaten also öfter lesen.

Ihr Paul Martin

p.martin@schwaebische.de