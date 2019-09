Neu an der Döchtbühlschule: Kollegium begrüßt neun Lehrerinnen und Lehrer

Zum Beginn des neuen Schuljahres haben neun neue Lehrerinnen und Lehrer ihren Dienst an der Döchtbühlschule aufgenommen. Das teilt die Bildungseinrichtung mit.

Julia Barczyk vom SBBZ-L Bad Waldsee unterstützt die Kinder und Lehrkräfte in den Lernförderklassen. Katharina Barth kommt aus dem Referendariat und unterrichtet als Fachlehrerin (Kunst, Technik, Informatik) in der Werkrealschule. Tiziana Böttinger wechselte von der Grundschule am Härle in Pfullendorf und ist Klassenlehrerin der Klasse 3b. Franziska Hadaller kommt ebenfalls direkt aus dem Referendariat und ist neue Klassenlehrerin der 8b. Anja Reisch ist Sonderschullehrerin an der Sprachheilschule Ravensburg und unterstützt die Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte in der Inklusion im Bereich Sprache. Helmar Fischer war sechs Jahre im Auslandsschuldienst in Shanghai und verstärkt das Kollegium in der Sekundarstufe in den Naturwissenschaften. Matthias Kugler wechselte von der Gemeinschaftsschule Baienfurt und wird in diesem Schuljahr die Krankenstellvertretung übernehmen. Keine Unbekannten auf dem Döchtbühl sind Nelli Weber und Stefan Betz, wie die Schule weiter mitteilt: Weber kommt aus der Elternzeit, Betz aus dem Sabbatjahr. Beide werden im kommenden Schuljahr als Fachlehrkräfte tätig sein, Stefan Betz zusätzlich noch in der Krankenstellvertetung.