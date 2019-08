Netze BW investiert zwölf Millionen Euro in Umspannwerk.

Die Netze BW erneuert für mehr als zwölf Millionen Euro fast das komplette Umspannwerk (UW) in Haisterkirch. Angesichts zunehmender Einspeisung aus dezentraler Erzeugung sowie steigender Last trägt die EnBW-Tochter so zur nachhaltigen Versorgungssicherheit in der Region bei, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens.

Dass im Süden des Bad Waldseer Stadtteils eine so große Investition ansteht, ist von außen kaum zu erahnen. Auf dem teils hinter hohen Hecken verborgenen Gelände wird aktuell die Baustelle eingerichtet. Und diese Arbeiten stehen an: Zunächst lässt die Netze BW die Freiluft-Schaltanlage für die 110 000-Volt-Hochspannungsebene erneuern. Dafür steht im Westen eine zusätzliche, bislang verpachtete Fläche zur Verfügung.

Um die Anlage anzuschließen, seien später entsprechende Umschwenkungen der Leitungen an den gut 40 Meter hohen Masten vorzunehmen. Komplett erneuert werde auch die Schaltanlage für die 20 000-Volt-Mittelspannungsleitungen. Diese Leitungen bilden in der Region das Rückgrat der Versorgung, aber auch für die zunehmende Aufnahme von regenerativ erzeugtem Strom, der vor allem aus Fotovoltaik- und Biogas-Anlagen stammt, teilt Netze BW mit und weiter: „Aufgrund des ungebrochenen und auch zukünftig erwarteten Zuwachses wird die neue Schaltanlage vorsorglich um sechs Reservefelder erweitert. Sie wird gasisoliert und damit kompakt ausgeführt und zusammen mit der ebenfalls modernisierten Steuer- und Fernwirktechnik in einem neu zu errichtenden Gebäude untergebracht.“

Voraussichtlich Ende 2020 soll zudem die Erdschluss-Kompensation erweitert und auf neuen Fundamenten installiert sein. Ihr Zweck: „Im Umfeld einfacher Erdkabeldefekte, die nicht zum sofortigen Stromausfall führen, Mensch und Tier vor Schäden zu bewahren.“ Nötig werden die Erdschluss-Kompensation aufgrund der zunehmenden Erdverkabelung bisheriger 20 000-Volt-Freileitungen in der Region. „Die Herzstücke des UW – drei etwa 68 Tonnen schwere Transformatoren – bilden die Konstante während der Maßnahme“, berichtet Unternehmenssprecher Ulrich Stark in der Pressemeldung und meint damit, dass die drei Trafos erhalten bleiben.

Mit insgesamt bis zu drei Jahren Bauzeit rechne der Projektleiter Albert Blank. Einen großen Teil davon würden die Errichtung des Betriebsgebäudes sowie die Tiefbauarbeiten einnehmen – insbesondere für die Fundamente der neuen Anlagen. Zug um Zug sollen dann die bestehenden Betriebsmittel ab- und die neuen zugeschaltet werden. „Einzelne Versorgungsunterbrechungen ließen sich dabei erfahrungsgemäß nicht komplett umgehen, aber sehr kurz halten“, werden die umliebsamen Nebenwirkungen angesprochen, die den Verbraucher treffen.

Zu so einer Baumaßnahme gehört indes auch die gutachterliche Begleitung der unvermeidlichen Eingriffe in die Natur. „Dafür hat die Netze BW im Anschluss ökologische Ausgleichsmaßnahmen umsetzen, wie die Bepflanzung von Randbereichen des UW mit struktur- und artenreichen Feldhecken aus heimischen Gehölzen“, ist in der Mitteilung zu lesen.

Die zwölf Millionen Euro für die Modernisierung dienen laut Netze-BW-Geschäftsführer Martin Konermann der „nachhaltigen Versorgungssicherheit in der gesamten Region“. Auch für die Netze BW verspreche er sich Vorteile von den neuen Betriebsmitteln: sie seien deutlich weniger wartungsintensiv und zuverlässiger als ihre Vorgänger aus den 70er-Jahren.