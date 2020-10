Naturfotograf berichtet über seine Reise durch Lappland

Im Erwin-Hymer-Museum startet am 15. Oktober die Live-Reportagen-Reihe 2020/21 mit einer Bilderreise durch die Wildnis Skandinaviens. Der Naturfotograf Florian Smit reiste bereits in seiner frühesten Kindheit gemeinsam mit seinen Eltern im selbstausgebauten Unimog durch die kargen, schwedischen Landschaften. Seither zieht es ihn regelmäßig in den hohen Norden zurück.

In den vergangenen Jahren erkundete er die größten Nationalparks Skandinaviens zu den unterschiedlichsten Jahreszeiten. Im vergangenen Jahr reiste er gemeinsam mit seiner Freundin Lisa Marie Schauer nach Lappland. Sie laden die Besucher auf ein fotografisches Abenteuer ein.

Karten nur mit Platzreservierung

Die Live-Reportage findet am Donnerstag um 19 Uhr in der großen Sonderausstellungshalle des Erwin-Hymer-Museums statt. Karten zum Preis von 16 Euro mit Platzreservierung gibt es im Vorverkauf an der Museumskasse, telefonisch unter 07524/97667600 und an allen Reservix-Vorverkaufsstellen. An der Abendkasse kosten die Tickets 19 Euro.

Das Restaurant Caravano im Erwin Hymer Museum bietet zu den Live-Reportagen Genießer-Abenteuer-Pakete an. Sie beinhalten ein passend zum Thema abgestimmtes Zwei-Gänge-Menü und das Ticket für die Live-Reportage mit Sitzplatzreservierung. Das Paket kostet 32,50 Euro und ist nur im Vorverkauf erhältlich.