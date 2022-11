Nase gebrochen: Mann schlägt Radfahrer ins Gesicht

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Autofahrern und einem Radfahrer ist es am Montagabend in Bad Waldsee gekommen. Das Ergebnis ist eine gebrochene Nase. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von Autofahrer angehupt

Was ist passiert? Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 17-Jähriger auf seinem Rad die Bahnhofstraße entlang. Auf Höhe der Steinenberger Straße wurde er laut Polizeibericht vom Fahrer eines Kleinwagens angehupt. Der Jugendliche hielt an, worauf der Beifahrer des Wagens ausstieg. Der Mann soll den Fahrradfahrer daraufhin ins Gesicht geschlagen haben, sodass sich der junge Radler die Nase brach.

Der Beifahrer wird von dem Jugendlichen als etwa 20 bis 25 Jahre alt, kräftig und rund 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine auffallend weiße Schildmütze getragen haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.