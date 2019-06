Narrenzunft Waldsee veranstaltet am Samstag das Ölmühlenfest

Die Narrenzunft Waldsee lädt am Samstag, 29. Juni, ab 14 Uhr wieder zum alljährlichen Kinder- und Ölmühlenfest für junge und junggebliebene Narren ein. Bei Spiel und Spaß für die Kleinen bis zum gemütlichen Beisammensein in geselliger närrischer Runde wird es wieder ein schönes Fest an der Ölmühle im Herzen von Bad Waldsee geben, teilt der Verein mit. Alle Narren oder solche, die es noch werden wollen, seien dazu aufgerufen, sich von den Waldseer Zunfträten bedienen und verköstigen zu lassen. Das Fest gelte auch als Dank für das Engagement aller Waldseer Narren in der Waldseer Fasnet. Und wer in die Runde der Walsseer Fasnetsfamilie einfach mal reinschnuppern will, sei auch herzlich eingeladen. Alle Infos gibt es auch unter www.narrenzunftwaldsee.de Foto: Narrenzunft