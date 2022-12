Narrenzunft Waldsee geht neue Wege und verleiht Jugendmasken

Die Narrenzunft Waldsee hat es sich zur Aufgabe gemacht, mehr für die Waldseer Jugend während und außerhalb der Fasnet zu bieten. Das teilt die Zunft in einem Schreiben mit.

Seit ein paar Jahren werde bereits Akkordeonunterricht zum günstigen Preis angeboten, in 2020 wurde am Gumpigen und am Fasnetsmontag ein Zelt gestellt und kürzlich gab es einen ersten Ausflug zur Jumptown nach Saulgau.

Die Narrenzunft Waldsee verleiht Jugendmasken. (Foto: Narrenzunft Waldsee)

Nun hat die Narrenzunft nach eigenen Angaben einen weiteren großen Schritt geschafft und stellt zur Fasnet Leihmasken für Jugendliche von 12 bis 17 Jahre zur Verfügung.

Dafür wurden eigens 16 Leihmasken – Schrättele, Federle und Faselhannes – in kleineren Größen angeschafft, wie die Narrenzunft mitteilt. Ab dem 12.12. um 12.12 Uhr können die Anträge, die auf der Homepage der Narrenzunft veröffentlicht werden, ausgefüllt und abgegeben werden.

Häs sollten die Jugendlichen haben

Neben der Mitgliedschaft in der Narrenzunft Waldsee gebe es ein paar Anforderungen, die zu erfüllen seien. Da es sich rein um den Verleih der Masken handelt (Federle und Schrättele sind mit, Faselhannes ohne Kopfputz), müssen die Jugendlichen laut Zunft ein entsprechendes Häs selbst haben.

Sollten mehr Anträge eingehen als Masken zum Verleih vorhanden sind, werde der Zeitpunkt des Antragseingangs entscheiden. „Die Narrenzunft Waldsee freut sich darauf, mit dieser neu geschaffenen Möglichkeit Maskenträger voller jugendlicher Energie im Reigen der wunderschönen Waldseer Masken springen zu sehen“, heißt es im Pressetext der Zunft.

Alle weiteren Details zum Ablauf sind auf der Homepage der Narrenzunft einsehbar.