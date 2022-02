Narrenzunft Waldsee feiert digitalen Zunftball

Die Narrenzunft Waldsee möchte ihren Zunftball trotz Corona nicht ausfallen lassen. Und wo wird am Samstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr der „Zunftball Daheim“ gefeiert.

Die Vorbereitungen für den Höhepunkt der Waldseer Ballfasnet würden zu diesem Zeitpunkt normalerweise auf Hochtouren laufen. Das Deko-Team würde die Stadthalle schmücken, die Programmteilnehmer würden den letzten Feinschliff ihres Auftritts einstudieren, die Technik würde mit dem Aufbau der Musik- und Lichtanlagen beginnen und die Ballbesucher würden die noch fehlenden Accessoires für ihr Kostüm zusammensuchen. Stellprobe und Abstimmung der Gruppen mit der Technik am Mittwoch und die finale Hauptprobe dann am Freitagabend. Die Vorfreude wäre groß, wie die Narrenzunft in einer Pressemeldung mitteilt.

Doch auch in diesem Jahr wird es keine Ballveranstaltungen vor Ort in der Stadthalle geben. Egal ob allein, mit der Familie, mit Nachbarn oder Freunden, jeder solle sein Wohnzimmer in eine närrische Stube verwandeln und den Zunftball im kleinen Kreise feiern, fordert die Zunft auf. Und wer zusätzlich für Fasnets-Stimmung sorgen möchte, könne am Samstagvormittag auf dem Wochenmarkt beim Stand der Narrenzunft Waldsee noch eine Überraschungs-Fasnetstüte erwerben.

Der Ballausschuss habe ein buntes, kurzweiliges und circa 80- bis 90-minütiges Programm für den digitalen Zunftball zusammengestellt. Neben den Gruppierungen der Narrenzunft wie Prinzengruppe, Garde, Kanoniere, Jungelferrat und Zunftrat können sich die Zuschauer unter anderem auf Auftritte der TG Bad Waldsee und der Ballettschule Julia Waidacher freuen. Moderiert wird der Abend von Alexander Bösch und Stefan Scheiter.