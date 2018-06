Narrenzunft Waldsee feiert Ölmühlenfest

Das alljährliche Ölmühlenfest der Narrenzunft Waldsee findet am Samstag, 16. Juni, ab 14 Uhr statt. Wie die Narrenzunft mitteilt, richtet sich das Fest an Kinder, Narrenfreunde sowie Alle, die einen geselligen Tag in netter Runde erleben wollen. Im Rahmen des Kinderfestes sei für das junge Publikum wieder Einiges geboten, wie etwa die grüne Kletterschlange samt Preisen. Für die Junggebliebenen gebe es Verpflegung bis hin zur beschwingten Musik unterm Dach des Jungelferzeltes. Bedient werden die Gäste von den Zunfträten der Narrenzunft Waldsee.