Narrenzunft Michelwinnaden feiert 30-jähriges Bestehen

Zu ihrem 30-jährigen Bestehen lädt die Narrenzunft Michelwinnaden am Samstag, 25. Januar, zu einem großer Umzug ein. Der letzte große Umzug hatte 2015 stattgefunden.

Neben der Kinder-Garde und Kindergarten schmücken insgesamt mehr als 40 Laufgruppen die Straßen in Michelwinnaden, teilt die Narrenzunft in einer Pressemitteilung mit. Große und kleine Musiker, Hexen auf Besen und sonstige Gestalten ziehen im Dorf umher. Um 16.30 Uhr startet der Umzug am Sportplatz und führt durch den Ort bis zur Kirche. In der Burg und zwei weitere Festmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Eine Maschinenhalle hinter der Bushaltestelle, der Burgsaal und ein Großes Zelt am Sportplatz sorgen für genügend Feiermöglichkeiten für Springer und Zuschauer.

Initiative von Armin Wiest

Vor mehr als 30 Jahren hatte der spätere Erste Zunftmeister Armin Wiest aus Michelwinnaden beschlossen, eine Narrenzunft zu gründen. Der stetig wachsende Verein kommt mittlerweile auf gut 280 Mitglieder und drei verschiedene Masken, so das Schreiben weiter.

Unverwechselbar seien dabei die Schneckenhäuser an den Ärmel des Bulla-Rätze, die Holzwurzel im Mund des gemütlichen Brunnenhölzlers und die liebliche Mimik von dem Brunnenhölzlerweible. Jedes Jahr nimmt die Narrenzunft an rund 17 Umzügen bei befreundeten und benachbarten Zünften teil, um den Brauch in die Straßen und Gassen zu bringen.

Großes Interesse an Narrengottesdienst

Ein „Narrengottesdienst“, also ein Gottesdienst, der von der Narrenzunft mitgestaltet wird, weckt jedes Jahr das große Interesse der Bürger. Auch die Aktivitäten der Narrenzunft außerhalb der fünften Jahreszeit seien nicht mehr weg zu denken, heißt es weiter. Dazu zählen am weißen Sonntag der Mittagstisch, das Ferienprogramm für die Kinder, die Teilnahme am Altstadt- und Seenachtsfest oder die Bewirtung im Burgsaal bei Hochzeiten, Geburtstage und mehr.