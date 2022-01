Narrenzunft bietet Fastnacht für Zuhause

Auch wenn die Fastnacht wieder nicht ihr schönstes Gesicht zeigen kann bei persönlichen Treffen und gemeinsamen Feiern, gibt es Möglichkeiten, das Brauchtum wenigstens ein bisschen ins Haus zu holen. Deswegen öffnet das Zunftlädele der Narrenzunft Waldsee an folgenden Terminen: Freitag, 4. Februar, 11. Februar und 18. Februar jeweils von 18.30 bis 20 Uhr in der Ölmühle. Am 18. Februar wird es ebenfalls eine Sprechstunde für Themen rund ums Mitgliedswesen geben, teilt die Narrenzunft mit. Wichtig dabei: Die Narrenzunft verkauft nur Vorbestellungen, die via Zunftshop im Internet oder per E-Mail an zunftlaedele@narrenzunftwaldsee.de eingegangen sind. Bestellt werden kann die komplette Auswahl vom Zunftshop, beispielsweise die Fahnen „Fasnet im Herzen“, das neu aufgelegte Malbuch sowie das Buch „Waldseer Fasnet“. Zu diesem Anlass gibt es eine besondere Aktion: Die Fahnen "Fasnet im Herzen"gibt es bei einem Stück für 30 Euro und bei zwei Stück für 55 Euro.