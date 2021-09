Narrenzunft Bad Waldsee bietet Akkordeon-Unterricht an

Die „Quetsche“ hat in der Waldseer Fasnet einen sehr hohen Stellenwert, denn kein Kuss ohne Schunkeln, kein Schunkeln ohne Musik und keine anständige Fasnetsmusik ohne Akkordeon. Schade, dass ausgerechnet hierfür kein Unterricht im Städtle angeboten wird.

Deshalb entstand zunächst im Jugendausschuss der NZ die Idee einen Unterricht für Kinder und Jungendliche anzubieten - und diesen auch noch möglichst günstig. Da sich das Sammlervölkle natürlich auch immer über musikalischen Nachwuchs freut und die Straßenfasnet durch Musik lebt, ist es dem Jugendausschuss wichtig, einen richtigen Unterricht, der ohne Notenvorkenntnisse möglich ist, anzubieten.

Während der Planungsphase reifte der Gedanke, dass dieses Angebot für jede Altersgruppe interessant ist. Die Narrenzunft bietet daher künftig ab dem sechsten Lebensjahr bzw. der ersten Klasse und bis 99 Jahre in den Räumlichkeiten der Ölmühle einen Akkordeonunterricht an. Dazu konnte ein Musiklehrer gewonnen werden, dessen Vita sich sehen lassen kann:

Frank Schwenzik, seit 1988 staatlicher anerkannter Musiklehrer, absolvierte seine Ausbildung mit dem Hauptfach Akkordeon im Hohner-Konservatorium in Trossingen und ist somit Spezialist für die „Quetsche“. In seiner Musikschule in Sattelbach bei Horgenzell unterrichtet er seit Jahren verschieden Musikinstrumente.

Aktuell wäre es möglich, dass er an zwei Tagen in der Woche den Unterricht in der Ölmühle abhält und mit den Schülern direkt einen Vertrag für 30 min oder 45 min Einheiten macht. Dieser kann günstig angeboten werden, da die Narrenzunft ihre Räumlichkeiten sowie Unterrichtsmaterial und Leihinstrumente dafür kostenlos zur Verfügung stellt. Es ist auch ein Gruppenunterricht von bis zu drei Schülern zum günstigeren Tarif möglich; für Erwachsene besteht zudem noch die Möglichkeit, unregelmäßige Unterrichtseinheiten zu buchen. Eine kostenlose Schnupperstunde ist dabei natürlich obligatorisch.

Mehr Infos bekommen Interessierte beim Zunftrat Josef ’Bresele’ Schwaiger:

Telefon: 0175 / 594 60 90 oder bresele@gmx.de