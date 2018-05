Da in diesem Jahr die beiden Ortspfarrer Stefan Werner und Thomas Bucher weit weg in Israel weilen, wurden sie bei der Narrenmesse in der Durlesbachhalle würdig durch Kerstin Ploil (Gemeindereferentin) und Sr. Franziska Bachmann vom Kloster Reute vertreten. Ministranten der Kirchengemeinde Reute hatten ihr Ministranten Gewand gegen verschiedene Häser von der Narrengilde getauscht. So konnte man den Riedrälle, die Goiß und auch den Schussentäler bewundern. Auch Schwester Franziska Bachmann erhielt das Gewand einer Goiß. Der feierliche Einzug wurde durch den Fanfarenzug Reute begleitet.

Das Kyrie wurde in Reimform durch Sandra Schumann im Clown Kostüm vorgetragen. Sr. Franziska ließ es sich nehmen auch ihre Predigt in Reimform zu fassen. Nachdenkliche Worte über die Schwächen der Menschen und auch das Politikgeschehen fanden einen Platz; aber auch die Zuversicht, dass die Menschen das Vertrauen auf den Herrn haben dürften.

Die Narrenmesse wurde umrahmt vom Fanfarenzug Reute, Sr. Franziska am E-Piano und der Zigeunermusik. Die Kollekte wurde für die Renovierung der neugestalteten Kirche eingesammelt. Als Zeichen der Verbundenheit gab es auch ein Geschenk für die Narrengilde. Die Kosten für den Saal zum Zunftmeisterempfang übernimmt in diesem Jahr die Kirchengemeinde.

Die Fürbitten wurden von Claudia Bosler, Jan, David und Laura Wolfgang sowie Jonas Pfister vorgetragen. Auch das Reutener Narrenlied durfte traditionell natürlich nicht fehlen. Kerstin Ploil dankte allen, die an dem guten Gelingen dieses Gottesdienstes beigetragen haben allen voran Sr. Franziska mit ihrer Narrenpredigt.