Dass eine Narrenmesse ein Gottesdienst der besonderen Art ist, wissen die meisten Gottesdienstbesucher. Was sich jedoch am Sonntag den Gästen in Reute geboten hat, war etwas ganz besonderes. In einem Projekt der Ministranten beschäftigten sich diese mit besonderen Talenten, in dem sie ein Zirkusprojekt durchführten.

Nicht nur Jongelage, Tuchkreationen oder Akrobatik waren Teile des Gottesdienstes. Eine Predigt ganz anders zeigte ein Tuchakrobat in einer Predigtperformance. Mit entsprechender Hintergrundmusik bewegte er sich an zwei Tuchsträngen. Pfarrer Werner hielt seine Texte allesamt in schwäbischer Sprache. Auch die Liedtexte waren dem Schwäbischen angepasst. Einen besonderen atemberaubenden Schlusspunkt setzte ein Schussentäler der Narrengilde Reute indem er sich von der Empore abseilte. Musikalisch wurde der Gottesdienst von dem Fanfarenzug Reute, dem Jugendblasorchester und der Organisitin Bernadette Behr.