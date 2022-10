Narrengilde Schussentäler Reute auf Reisen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Traditionell geht die Narrengilde Schussentäler Reute am letzten Sonntag der Sommerferien auf Reisen. Die Organisation und Reiseleitung hatte dieses Mal die Goißa-Gruppe um Reiner Bosler übernommen. Mit dem Bus ging die Fahrt zunächst nach Oberkochen. Dort lud die Narrenzunft Oberkochen zu einem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück ein. Frisch gestärkt ging die Reise weiter zum nicht mehr allzu weit entfernten Besucherbergwerk „Tiefer Stollen“ in Aalen. In diesem Bergwerk wurde bis Mitte des letzten Jahrhunderts Eisenerz abgebaut. Das Eisenwerk im Aalener Teilort Wasseralfingen war immerhin Mitte des 18. Jahrhunderts eines der Bedeutendsten des Kontinents.

Mit Grubenhelm und orangefarbenem Schutzmantel ging es für die Narren mit der Grubenbahn ins Berginnere. Dabei erfuhren die Ausflügler viel Wissenswertes über den Bergbau, aber auch die Besonderheiten dieses Stollens. Dieser ist völlig staub- sowie pollenfrei und zeichnet sich durch eine hohe Luftfeuchtigkeit sowie konstante Temperatur aus. Deshalb wird er auch als Heilstollen von Patienten mit Atemwegserkrankungen genutzt.

Die gelbe Grubenbahn brachte die Ausflügler wieder zurück ans Tageslicht. Mit vielen neuen Eindrücken und Informationen zum Bergbau ging nun die Fahrt in Richtung Heimat. Im Gasthaus „Grüner Baum“ in Hochdorf fand der gemütliche Ausklang des diesjährigen Ausflugs statt. Dank der souveränen Fahrweise des Busfahrers, Sebastian Litter, selbst Mitglied und Narrenrat der Narrengilde, erreichten alle großen und kleinen Narren wohlbehalten wieder ihr Zuhause.