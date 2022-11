Narrengilde Schussentäler feiert Fasnetauftakt am 11.11.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich um 19 Uhr wurde mit Pauken- und Fanfarenklang der Auftakt der diesjährigen Fasnet bei der Narrengilde Schussentäler Reute gefeiert. Der Fanfarenzug Reute verkleidet als Schneewittchen und die mehr als sieben Zwerge sorgten im vollbesetzten Saal des Gasthauses Adler in Gaisbeuren gleich zu Beginn für ausgelassene Stimmung. Gildemeister Hermann Sommer war hocherfreut über die zahlreich anwesenden Narren. Er sprach den Wunsch aus, dass die weiteren geplanten Veranstaltungen im Jubiläumsjahr ebenfalls so gut besucht werden.

Narrenrätin Michelle Gress stellte den Fasnetskalender 2023 vor. Besonders zu erwähnen sind hier der Jubiläumsabend mit Goißawäsch in der Durlesbachhalle am 14. Januar 2023 sowie der Jubiläumsumzug am 12. Februar 2023 in Reute anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Narrengilde. Volker Knörle zeichnete einige Hästräger für die fleißige Umzugsteilnahme aus. Präsidentin Claudia Schmidt brachte den Saal mit einem Buchstabenspiel mächtig in Bewegung. Die Schnurrermusik der Narrengilde unter der Leitung von Monika Harrer spielte im Laufe des Abends immer wieder auf und sorgte damit für beste Stimmung.