Narren veranstalten rauschende Ballnacht in der Stadthalle Bad Waldsee

Die Narrenzunft Waldsee lädt am Samstag, 15. Februar, gemeinsam mit der Stadt Bad Waldsee zum Zunftball in der Stadthalle ein. Der Höhepunkt der Waldseer Ballfasnet steht unter dem Motto der Waldseer Fasnet 2020 „Das Gute liegt so nah – Griass di servus Austria“. Es wird wieder eine rauschende Ballnacht geben, heißt es in der Pressemitteilung.

Es sei ein tolles Ballprogramm, bei welchem nach langer Abwesenheit auch Sissi und Franz erneut als österreichischer Hochadel den Gästen die Ehre geben werden. Darüber hinaus gebe es in diesem Jahr neue Akteure auf der Zunftballbühne zu bewundern. Nach dem Programm wollen die Joe Williams Band im Saal sowie in Kooperation mit Young Culture in der Schwemme Maximal und Dämser für Stimmung den restlichen Abend über sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr, die Band beginnt um 19 Uhr, der Ball um 19.30 Uhr.