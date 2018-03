Narren sorgen für schnelles Unterrichtsende

„Die Schule ist aus, jetzt ist Fasnet“, haben die Waldseer Narren am Morgen des Gumpigen Donnerstags in den Bad Waldseer Schulen verkündet. Auch in der Eugen-Bolz-Schule wurden die Schüler befreit. Schulleiter Alexander Dorn musste vor den Mäschgerle kapitulieren und seine Schüler ziehen lassen.

Schon um 8 Uhr morgens hatten sich die Narren im Lehrerzimmer der Eugen-Bolz-Schule eingefunden. Hier wurde besprochen, welche Gruppe Maskenträger die Grundschüler befreit, und wer später die höheren Klassen. Pünktlich um 8.30 Uhr spielte schließlich die Prinzengruppe im Gang auf und gab das Signal zum Start der Schülerbefreiung. Im ersten Stock hämmerten Schrättele und Federle an die Tür der Klasse 2a. Beim Betreten des Klassenzimmers blickten die Narren in erstaunte, aber erfreute Kindergesichter.

Lehrerin Bayer versuchte noch, die Maskenträger abzuwimmeln und sagte: „Kinder, wir schreiben jetzt ein Diktat.“ Die verkleideten Schüler schrien jedoch laut „Nein“, und auch eines der Schrättele meinte „jetzt ist keine Schule mehr!“ Zusammen mit den Hästrägern machten die Kinder Quatsch und sagten laut Narrensprüche auf. Ein Federle übermalte Zahlen aus dem Matheunterricht an der Tafel, strich Sätze durch und die Grundschüler lachten laut auf. Schließlich musste sich die Grundschullehrerin geschlagen geben und wurde von Narren und Schülern am Seil abgeführt.In der Eingangshalle trafen die Zweitklässler auf ihre Mitschüler und weitere Lehrer. „Die Lehrer haben bis Aschermittwoch Pause“ verkündeten die Zunfträte und die Schüler jubelten. Den Grundschülern erklärten die Zunfträte dann, was es mit den Waldseer Häsern und Masken auf sich hat. So wurde das Schrättele mit seinen zwei Gesichtern vorgestellt, Faselhannes und Narro, das Schorraweible mit seinem Korb und die Figur des Hans Federle. Als die Prinzengruppe den Schunkelwalzer anstimmte, sang die ganze Menge mit. Faselhannes warfen Gutßle aus ihren Holzboxen und die Stimmung war ausgelassen.

Plötzlich kam Rektor Dorn die Treppe hinunter und rief in die Runde: „Ja, wo sind denn meine Schüler? Die Lehrer? Heute ist noch Unterricht!“ Mit einem lauten „Nein“ wollten Narren und Schüler den Schulleiter wieder verscheuchen. Gegen die Menge hatte das Schuloberhaupt auch keine Chance. Während die Narren die oberen Klassen befreiten, verschanzte sich das Lehrerkollegium auf dem Schuldach. „Wir schießen sie da runter“, reifen die Kanoniere und die Schüler jubelten erneut.

Draußen kam es schließlich zu einem zweiten Streitgespräch zwischen Lehrern und Narren. Laute Knälle waren aus der Kanone zu hören, die Kinder bewarfen ihre Lehrer auf dem Dach mit Schneebällen. Rektor Dorn hatte ein Einsehen und musste letztendlich die weiße Fahne schwenken. Der Fanfarenzug Bad Waldsee sorgte im Schulhof für Fasnetsstimmung, während sich die große Gruppe zum Abmarsch sammelte. Angeführt von den Fahnenschwingern, dem FZ, Schrättele und Zunfträten zog die Karawane an Schülern in Richtung Innenstadt, wo sie zum Wächsebrauch schließlich auf die anderen Schülergruppen traf.

Mehr Bilder von der Schülerbefreiung finden Sie online unter schwaebische.de/befreiungbw18