Narren sammeln für Radio7 Drachenkinder

An den Haupttagen der Waldseer Fasnet, dem Gumpigen Donnerstag und Fasnetsmontig wird der Waldseer Narrensamen wieder vom Jungelferrat der Narrenzunft Waldsee durch den Umzug begleitet.

Als Höhepunkt dieser närrischen Kinderbetreuung sind am Fasnetsmontag wieder die Jungelfer Prinzessinnen dabei. Normalerweise ist diese Begleitung kostenfrei, in diesem Jahr wird erstmals um eine Spende für die Radio 7 Drachenkinder gebeten. Den gesammelten Spendenbetrag beider Tage wird die Narrenzunft Waldsee dann verdoppeln, teilt die Zunft in einem Presseschreiben mit.

Die Kinder werden vom Jungelferrat jeweils ab 13.30 Uhr an der alten Post willkommen geheißen. Am Gumpigen Donnerstag erfolgt die Abholung der Kinder auf der Hochstatt zwischen dem alten Onkel Robert und DoubleU, am Fasnetsmontig im Foyer der Stadthalle. An beiden Tagen die Abholung jeweils direkt nach dem Umzug.