Narren machen ihrem Namen alle Ehre

Schrättele, Faselhannes, Narro, Schorrenweible und Werners Esel haben in diesem Jahr den 500. Geburtstag des Federle gefeiert und auch den Fasnetsmontag zum „Feiertag“ auserkoren. Beim Großen Narrensprung unter Beteiligung auswärtiger Zünfte haben die Waldseer Masken nochmal viel Fasnetsstimmung verbreitet.

Um 12.30 ging der Blick vieler Mäschkerle noch irritiert gen Himmel: es schneite. Doch pünktlich zum Umzugsbeginn klarte der Himmel auf und so herrschten bei null Grad gute Außenbedingungen. Die Stadt war schnell in Narrenhand. Sowohl am Umzugsrand als auch bei den Hästrägern wurde die sich dem Ende neigende fünfte Jahreszeit ausgiebig ausgelebt. Laute AHA-Rufe schallten ein ums andere Mal durch die Innenstadtgassen, während da und dort kurze Schwätzchen gehalten, Erinnerungsfotos geschossen und „Aufwärmer“ getrunken wurden.

Vor allem die Schrättele ließen die Fasnet mit so allerlei Narretei hochleben. Mal schnappten sie sich einen Hut, mal stupsten sie dort auf eine Nase und mal stiegen sie sogar in offen Fenster am Umzugsrand – ganz zur Freude der Zuschauer. Die Narrenzünfte aus Weingarten und Bad Saulgau mischten im Umzugstreiben ebenfalls kräftig mit.