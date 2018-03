Narren lassen ihrer Kreativität freien Lauf

Rechtzeitig zum Narrensprung der heimischen Gruppen und Masken am Gumpigen Donnerstag durch die Bad Waldseer Innenstadt hat sich die Sonne wieder etwas blicken lassen und den vielen Zuschauern am Straßenrand das bunte Spektakel versüßt. Kalt war es zwar trotzdem, doch getreu dem Motto „Bonjour, salut, ça va – Waldsee grüßt AHA“ sorgten die Narren für französisches Flair und mediterrane Winter-Wärme in der Kurstadt.

Die Kreativität bei den Kostümierungen war wieder einmal beeindruckend. Knallrote und zuckersüße Mon Chéris, prächtige Eiffeltürme, charmante Micky Mäuse und tanzende rosarote Panther bereicherten unter anderem das Stadtbild. Aber auch lebende Weinreben, französische Spielkarten und Lupen-tragende Inspector Clouse waren in Bad Waldsees Gassen unterwegs.

Für die richtige Stimmung und die fetzige Musik sorgten nicht nur der Fanfarenzug Bad Waldsee, sondern auch die vielen Guggenmusiken und Lumpenkapellen wie beispielsweise die Gruppe „Urbach’l“, die nach dem Umzug auf dem mit tausenden Menschen gesäumten Rathausplatz für ausgelassene Feieratmosphäre sorgte.

Aber nicht nur auf dem Rathausplatz, auch auf der Hochstatt und in den Straßen der Stadt sowie in den Bars und Restaurants wurde die Hochfasnet noch die ganze Nacht lang gebührend gefeiert.