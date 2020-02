Narren in Gaisbeuren mit gelungenem Bürgerball

Gelungener Bürgerball der Gaisbeurer Narren. Mit langanhaltendem Beifall wurden die Akteure des Bürgerballs am Samstag im Gasthaus Stern bedacht. Zuvor hatten die rund 30 Aktiven auf der Bühne ein tolles Programm präsentiert. Zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung waren angesagt.

Mitwirkende, welche die letzten Jahre immer mal wieder verhindert waren, traten auf die Bühne und bewiesen, nichts an Format verloren zu haben. Zahnfee Florian Gantner lies das Jahr 2019 auf charmante, aber auch mahnende Weise auf das politische Weltgeschehen Revue passieren. Um nicht allzu kritisch zu erscheinen, gab er als Abschluss noch die besten Ereignisse seines nicht ganz ohne Pannen passierten Angelurlaub in Norwegen zum Besten.

Die zwei Minnesänger Hubert Gärtner und Ottmar Schwarz wussten eine Lösung für die Personalmisere in der Ortschaftsverwaltung. Hatten sie doch eine derzeit arbeitslose Verwaltungsfachangelstellte an der Hand, die unbedingt untergebracht werden musste. Auch wenn sie vielleicht nicht dem Ideal entspräche so würde sie bestens in den gackernden Hühnerhaufen passen. In Zukunft würde man das Rathaus auch Hennastall nennen.

Fehlen durften auch nicht die beliebte Nachtwächtergruppe Hubert Gärtner und Karl Schmidberger, die so manch Schandtat zu erzählen wussten. So blieb es niemandem verborgen, dass es beim Ausfahren aus der Garage Probleme bei Narrenkanzlerin a.D. Geli Brauchle, Krämpfe im Finger des Karl Schmidberger bei der Ampelaktion, Knappheit des Personals in der Ortschaftsverwaltung und den viel zu engen heißen Räumen der „Legebatterie“ des Achim Strobels Probleme gab.

Auch das Männerballett verstand es wieder kein Auge trocken zu lassen. So zeigten sie nicht nur tänzerisch, sondern auch körperlich vollen Einsatz bei ihrer Choreografie des Auftritts im Schwimmbad. Besonders mutig zeigten sich zwei „Herren“ die unbedarft sich einer Massageart der besonderen Härte unterzogen. So mussten sie herhalten und den Frust, über den entlaufenen Ehemann über sich ergehen lassen. Leider wurden auch die beiden Masseurinnen enttäuscht als sich die beiden Herren am Ende nicht als erwünschte „Opfer“ als Ersatz für den fehlenden Männerersatz zu Hause zeigten und Hand in Hand die Bühne als Paar verließen.