Narren bevölkern die Kneipen

Am Mittwoch vor der Fasnet, 19. Februar, startet die Nacht der Waldseer Narren im neuen Gewand in ihr zweites Jahr. Direkt nach dem Narrenrechtabholen werden erneut närrische Gruppen laut Ankündigung durch die Kneipen der Innenstadt ziehen und dort ihr närrisches Fasnetsprogramm den Gästen vorstellen. Unter dem Motto „Von Waldseern für Waldseer bei Waldseern“ sollen an diesem Abend in geselliger Runde die Reime, Geschichten und Liedern, welche die die Waldseer Fasnet so besonders machen, zelebriert.

Anhand eines Fahrplans werden sich die närrischen Gruppen auf die Kneipen aufteilen. So könne man als Zuschauer im Vorfeld aussuchen, wo man sich platzieren möchte, um die gewünschten Gruppen dort zu erleben. Neben den zentralen Gruppen der Narrenzunft, wie Nachtwächtergruppe und Prinzengruppe, werden erneut der Gemeine Rat, Waldsee Auswärts, die Stadtflüsterer, die Sammlermusik sowie die Mords Comedia unterwegs sein. Wie die genaue Verteilung auf die Wirtschaften aussehen wird, kann auf den in der Stadt verteilten Flyern und Plakaten sowie auf der Homepage der Narrenzunft eingesehen werden. In der App „Aha“ ist der Narrenfahrplan in den Gaststätten mit einer eigenen Kategorie vertreten und einsehbar.