Nahwärme: Speicher für 200 000 Liter Warmwasser aufgestellt

Am Standort der neuen Heizzentrale in der Schützenstraße in Bad Waldsee ist der neue, tonnenschwere Wärmespeicher geliefert und mit zwei Kranen aufgestellt worden. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

„Zum Glück haben die winterlichen Verhältnisse der vergangenen Tage den Schwertransport nicht behindert“, sagte Manfred Erne, Geschäftsführer der Stadtwerke. Der fast 16 Meter hohe Speicher bringt 23 Tonnen auf die Waage, hat einen Durchmesser von mehr als vier Metern und kann mit diesen Maßen bis zu 200 000 Liter Warmwasser speichern. „In der Innenstadt mussten wir aufgrund der eisigen Temperaturen die vorgesehenen Bauarbeiten in der Ravensburger Straße und der Wurzacher Straße am Freitag einstellen“, erklärte Erne. „Der frostige Boden taut bereits auf und der schmutzige Untergrund kann abtrocknen. Am Montag greifen wir direkt wieder an.“