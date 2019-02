Nahwärmenetz ist „Meilenstein für den Klimaschutz“

Die lokale Energie- und Klimaschutzpolitik wird von der Stadt Bad Waldsee kontinuierlich vorangetrieben, so wurde die Kurstadt vergangene Woche von Umweltminister Franz Untersteller erneut mit dem European-Energy-Award in Gold ausgezeichnet. Der Gemeinderat Bad Waldsee hat sich in seiner Sitzung am Montag mit dem nächsten Baustein zum Erreichen der Klimaschutzziele befasst: dem geplanten Nahwärmenetz in der Innenstadt. Einstimmig lobte und befürwortete das Gremium die Konzeption zum Aufbau einer neuen Nahwärmeversorgung durch die Stadtwerke und den Anschluss aller städtischen Gebäude an die geplante Trasse.

Bereits 2014 hat die Stadt gemeinsam mit dem Gemeinderat ein Energie- und Klimaschutzkonzept auf den Weg gebracht mit dem Ziel, bis 2030 die Treibhausgas-Emissionen um 55 Prozent zu senken (bezogen auf das Basisjahr 1990) und den Anteil an erneuerbaren Energien an der Wärmeerzeugung auf mindestens 25 Prozent zu steigern. Wie die Verwaltung in der Sitzungsvorlage erläuterte, liegt der Gesamtenergieverbrauch (Verkehr, Wärme und Strom) in Bad Waldsee aktuell bei rund 458 Millionen Kilowattstunden pro Jahr. Auf die Wärme entfallen davon jährlich rund 200 Millionen Kilowattstunden. Dabei werden rund 60 000 Tonnen CO2 ausgestoßen. Der Anteil der fossilen Energieträger liegt laut Verwaltung bei 87,7 Prozent. Schlussfolgerung: Bei der Wärmeerzeugung ist ein „erhebliches Potenzial“ vorhanden, um die CO2-Emissionen „dauerhaft und nachhaltig“ zu reduzieren.

Als nächsten Schritt hatte der Gemeinderat Ende 2016 die Erstellung eines Quartierskonzepts für den Bereich Altstadt in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg auf den Weg gebracht. Dabei wurden die konkreten Energieeinsparpotenziale im Quartier und die Erarbeitung von Maßnahmen untersucht, um die CO2-Emissionen zu reduzieren („Stadt will für neues Wärmenetz Quellwasser nutzen“, SZ vom 16. März 2018). Ergebnis: 82 Prozent der Gebäude im Quartier wurden bereits vor dem Jahr 1978 errichtet, der Wärmebedarf in diesen Gebäuden ist folglich besonders hoch. Etwa 46 Prozent der Heizungsanlagen in den Wohngebäuden sind laut Untersuchungen noch vor 2001 eingebaut worden. „Erfahrungsgemäß werden Heizungsanlagen nach 20 bis 30 Jahren ausgetauscht. Diese werden vermutlich daher in den nächsten Jahren erneuert“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Städtische Heizanlagen sind überaltert

Die Wärmeenergie werde aktuell zu etwa 90 Prozent über fossile Energieträger bereitgestellt. Nur ein „sehr geringer Anteil an regenerativer Wärmeerzeugung“ wurde im Quartier ermittelt. Im Gebiet befinden sich laut Verwaltung auch eine Vielzahl an städtischen Liegenschaften wie etwa Rathaus, ehemaliges Finanzamtsgebäude, Schulen, Mensa, Kindertageseinrichtungen, Spital, Kornhausmuseum oder Städtische Rehakliniken. Für die städtischen Gebäude seien bislang individuelle Lösungen für die Wärmeerzeugung realisiert worden: Die Heizanlagen reichen demnach von Gasfeuerungsanlagen über Öl-Kessel bis zu Blockheizkraftwerken (BHKW). „Wegen Überalterung der Anlagentechnik und der Heizanlagen steht aktuell und in den nächsten Jahren in mehreren Gebäuden eine Sanierung der Wärmeerzeugungsanlagen an, so beispielsweise in den Schulen und im Freibad“, erläutert die Stadtverwaltung in der Vorlage.

Die künftige Nahwärmeerzeugung in der Innenstadt soll durch den Aufbau einer Heizzentrale am Standort Steinacher Straße mit einem BHKW und einer Wärmepumpe zur Nutzung der Abwärme aus dem BHKW unter Einbindung der Heizzentrale Schützenstraße erfolgen. Voraussetzung für die Umsetzung ist nach Angaben der Verwaltung jedoch, dass an das geplante Nahwärmenetz die städtischen Liegenschaften angeschlossen werden, was die Stadträte am Montag einstimmig befürworteten.

Auch private Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, die entlang der geplanten Trassen liegen, können angeschlossen werden. Das Wärmenetz als Infrastrukturmaßnahme sei die Grundlage für eine „langfristig flexible Wärmeversorgung“. Wie in der Sitzung erläutert wurde, sei das geplante Netz bezüglich der Wärmeerzeugung „technologieoffen“ und erweiterbar. Mit der Erarbeitung des Nahwärmenetzes wurde das Ingenieurbüro Schuler aus Bietigheim (IBS) beauftragt. Der in der Sitzung anwesende Wolfgang Schuler erläuterte, dass das geplante Netz jederzeit durch Solaranlagen oder bislang noch unwirtschaftliche Abwärme-Konzepte (beispielsweise durch Thermalwasser, wie bereits in Erwägung gezogen und ebenso wieder verworfen wurde wie Geothermie-Überlegungen) erweitert werden könne. Die nun geplante Nahwärmeerzeugung sei für die Waldseer Altstadt mit hoher Energiedichte eine „sehr gute Lösung“.

Investitionskosten: 7,87 Millionen Euro

Die Umsetzung des Nahwärmenetzes soll nach Angaben der Verwaltung in zwei Bauabschnitten erfolgen. Von der neuen Heizzentrale in der Steinacher Straße werden im ersten Bauabschnitt die Haupttrassen zur Heizzentrale in der Schützenstraße und zu den Städtischen Reha-Kliniken, Schulzentrum und Freibad verlegt werden.

Im zweiten Bauabschnitt werden Trassen in die Innenstadt und zu weiteren möglichen Abnehmern gebaut. Der CO2-Ausstoß könne durch die Pläne rechnerisch um 60 Prozent (jährlich 1778 Tonnen CO2-Emissionen) reduziert werden. Nach den Berechnungen des Ingenieurbüros IBS belaufen sich die Netto-Investitionskosten für die Planung und Umsetzung der Maßnahmen für beide Bauabschnitte auf insgesamt rund 7,87 Millionen Euro (Kosten und Finanzierung siehe Kasten).

Von einem weiteren „wichtigen Schritt in Richtung Klimaschutz“ sprach Erster Beigeordneter Thomas Manz. Stadtwerke-Geschäftsführerin Regine Rist betonte, dass sich die Energiewende nicht nur auf die Stromerzeugung beziehe, sondern auch auf die Wärmeerzeugung. Neben der Reduzierung der Treibhausgas-Emissionen würden durch das erarbeitete Konzept auch der Feinstaub im Quartier reduziert. Walter Göppel von der Energieagentur Ravensburg betonte erneut, dass private Hauseigentürmer von dem Nahwärmenetz profitieren würden und problemlos angeschlossen werden können.

Beim Gemeinderat fanden die Pläne großen Anklang. CDU-Stadtrat Hubert Leißle betonte in seiner Funktion als Stadtwerke-Aufsichtsratsmitglied, dass es ein stimmiges und sehr gutes Konzept sei. Mit seinen Erfahrungen als Ingenieur im Anlagebau sei er davon „überzeugt“. Regenerative Energien könnten zu einem späteren Zeitpunkt jederzeit mitaufgenommen werden. Die Wirtschaftlichkeit des Konzepts sei nachgewiesen.

Stefan Senko von den Freien Wählern sprach ebenfalls von einem gelungenen Projekt und bezeichnete es als den „richtigen Weg“. Dem schlossen sich auch die Fraktionskollegen Franz Daiber („Ich war erst kritisch, habe aber auf alle offene Fragen vernünftige und schlüssige Antworten bekommen“) und Bernhard Schultes an: „Eine zukunftsweisende Entscheidung, die wichtigste heute auf der Tagesordnung.“ Einziger Wermutstropfen: „Ein höherer Anteil erneuerbarer Energie gleich zu Beginn wäre wünschenswert gewesen.“ Lobende Worte gab es auch von Rita König (SPD) und Michael Kaiser (GAL), der von einem „Meilenstein für den Klimaschutz“ sprach. Der noch fehlende Anschluss des Frauenbergs an das geplante Netz (König) und der Betrieb des geplanten Blockheizkraftwerks mit „russischen Erdgases“ (Kaiser) waren ihre Kritikpunkte.

Wie Rist abschließend erläuterte, seien nach dem Gemeinderatsbeschluss, der sowohl zum Konzept als auch zu den Kosten einstimmig erfolgte, öffentliche Informationsveranstaltungen geplant.