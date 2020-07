Nächtlicher Öleinsatz in Haisterkirch

Sachschaden in noch unbekannter Höhe ist am Dienstagabend durch einen Leck geschlagenen Öltank in einem Einfamilienhaus in Haisterkirch entstanden, das teilt die Feuerwehr Bad Waldsee mit.

Die Eigentümerin des Hauses hätten am Dienstagabend intensiven Heizölgeruch bemerkt. Bei der Nachschau im Heizölkeller habe die Frau festgestellt, dass aus einem der fünf Tanks Heizöl austritt. Ein herbeigerufener Heizungsbauer aus der Nachbarschaft habe die Situation alleine nicht beheben können. Daraufhin sei die Hilfe der Feuerwehr angefordert worden.

Um 21.47 Uhr sei die Feuerwehr Bad Waldsee mit den Abteilungen Haisterkirch und Stadt durch die Leitstelle Bodensee-Oberschwaben alarmiert worden.

Da es auch für die Einsatzkräfte nicht möglich gewesen sei, die Tankanlage abzudichten, hätten sich die Einsatzkräfte entschlossen, die insgesamt rund 10 000 Liter Heizöl aus den erst kürzlich aufgefüllten Tanks abzupumpen. Hierzu wurde der Saugwagen der Feuerwehr Ravensburg angefordert. Das abgepumpte Heizöl wurde anschließend in große Edelstahltanks der Feuerwehren Bad Waldsee und Bad Wurzach gefüllt und zwischengelagert. Der Einsatz dauerte bis etwa 6.30 Uhr am Mittwochmorgen.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Bad Waldsee mit den Abteilungen Haisterkirch und Stadt, die Feuerwehr Ravensburg mit dem Saugwagen, sowie die Feuerwehr Bad Wurzach zur Lieferung von sechs Gefahrguttanks.