Nächste Geschäftsaufgabe: Kleines Café in Waldseer Altstadt geschlossen

Café-Betreiber haben derzeit einen schweren Stand und sehen sich in Zeiten von allgemeinen Preissteigerungen und Corona-Auswirkungen vor schwerwiegenden Entscheidungen. Nicht nur das „Café & Brot“ an der B 30 hat geschlossen, auch Gaby Kibler musste ihr Kleines Café in der Waldseer Altstadt schweren Herzens aufgeben.

Mit viel Liebe und Leidenschaft hat Kibler das Kleine Café in der Wurzacher Straße rund sechs Jahre lang betrieben. Seit einigen Wochen ist damit Schluss. „Es war die Unsicherheit, wie es weitergeht – Stichwort Corona“, begründet Kibler ihre Geschäftsaufgabe. Während der Pandemie stellte sie sich gemeinsam mit ihrem Mann täglich die Frage nach der Zukunft des Cafés und den Erfolgsaussichten.

Rückschlag: Corona-Soforthilfen zurückzahlen

Als sie sich selbst mit dem Virus infizierte, musste sie das Geschäft zwei Wochen aussetzen. Die Folge: Es kam zwei Wochen lang kein Geld in die Kasse. Das war ein kleiner finanzieller Rückschlag, ein großer sollte dann im November folgen: Damals wurde ihr mitgeteilt, dass sie die kompletten Corona-Soforthilfen zurückzahlen muss und das sind 7500 Euro. Es war eine Hiobsbotschaft für Kibler: „Ich habe gedacht, das gibt es jetzt nicht.“ Der Betrieb des Cafés hätte zu diesem Zeitpunkt lediglich die Kosten gedeckt, an Rücklagen war nicht zu denken. Und das, obwohl Kibler bis zu zwölf Stunden arbeitete. Schließlich backte sie ihre Kuchen ganz zur Freude ihrer Gäste selbst.

Der Schriftzug „kleines Café“ wurde erst vor wenigen Tagen übermalt. (Foto: Fotos: Hey)

Es folgte ein Gespräch im engsten Familienkreis und so fällte Kibler nach reiflicher Überlegung den Entschluss ihr Herzensprojekt zu beenden. „Nachdem zum Jahresanfang dann auch noch die Lebensmittelverteuerung gekommen ist und die Energie teurer wurde, war die Zukunft des Cafés noch ungewisser“, beschreibt Kibler die für sie richtige Entscheidung, die ihr aber keinesfalls leicht gefallen ist. „Aber wenn die Leute kein Geld mehr haben, dann spart man sich den Luxus weg.“ Und das könnte dann eben der Kaffee im Café samt selbstgemachtem Kuchen sein.

Das Resümee der Selbstständigkeit

„Ich hatte sechs tolle Jahre. Ich habe es ausprobiert und es hat Spaß gemacht“, resümiert die 60-Jährige ihre Zeit der Selbstständigkeit. Zwischenzeitlich arbeitet sie am Empfang der St.-Elisabeth-Stiftung in Bad Waldsee.

Sie hätte sich zwar gewünscht, dass der Café-Betrieb in den Räumlichkeiten durch eine Konditorin fortgeführt wird, aber die aktuelle Lösung könne sie ebenfalls befürworten. Schließlich hat „Blumen Kraus“ die Räume zur Erweiterung der Ausstellungsfläche übernommen (die SZ kommt darauf zurück).

Erst vor wenigen Tagen ist auch das letzte Überbleibsel verschwunden. Bis vor Kurzem war noch der Schriftzug „Kleines Café“ in roter Farbe und grauer Schattierung am Gebäude zu lesen. Die Schrift ist mittlerweile übermalt worden.