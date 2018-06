„Nachverdichtung ist kein Allheilmittel“

Die Wirtschaft in der Region boomt und damit wächst auch der Bedarf an Gewerbe- und Industrieflächen. Im jüngsten Gewerbegebiet „Wasserstall“ im Norden der Kurstadt ist nach Angaben der Stadtverwaltung rund 60 Prozent der vorhandenen Fläche verkauft. Für die SZ fragte Sabine Ziegler beim ersten Beigeordneten Thomas Manz nach, ob angesichts der guten Wirtschaftsdaten die Ausweisung weiterer Gewerbe- und Wohngebiete notwendig werden.

Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge im „Wasserstall“?

Aktuell steht noch eine rund 6,4 Hektar große Fläche im Gewerbegebiet Wasserstall zur Verfügung. Dies bedeutet, dass wir rund 60 Prozent der Fläche bereits veräußert haben. Die Anzahl freier Grundstücke ist hier leider kein adäquater Faktor, da wir bei der Erschließung keine Einzelgrundstücke vermessen. Dies wird erst im Rahmen der konkreten Ansiedlung über den Kaufvertrag geregelt, wenn wir wissen, wie groß der Flächenbedarf der einzelnen Firmen ist. Anfragen für freie Gewerbeflächen haben wir derzeit jedoch einige.

Auf der städtischen Homepage sind neun Unternehmen aufgelistet, die dort produzieren oder verkaufen. Sind das nicht schon mehr geworden?

Das ist richtig! Die Homepage wird in diesem Bereich gerade aktualisiert. Hinzu gekommen sind weitere zehn bis zwölf Firmen.

Welche besonderen Standortfaktoren überzeugen Betriebe, in einer Kurstadt anzusiedeln?

Bad Waldsee ist nicht nur ein prosperierender Gesundheitsstandort, sondern auch ein hochattraktiver Wohn- und Gewerbestandort. Positive Faktoren sind die zentralen Anbindungen an die wichtigsten Verkehrsachsen, eine attraktive Preisgestaltung für Wohn- und Gewerbegrundstücke, niedrige Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer, ein attraktiver Lebensraum, ein hoher Freizeitwert, die Verfügbarkeit von Fachkräften und ein durchgängiges Bildungsangebot, um nur die wichtigsten Faktoren zu nennen.

Laut Flächenutzungsplan ist an der alten B 30 vor Gaisbeuren die Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes erlaubt. Wann könnten hier potenzielle Investoren ansiedeln?

Im Rahmen des Stadtentwicklungsprozesses 2020 haben wir uns entschieden, dass sich die Stadt Bad Waldsee an den zwei Gewerbestandorten Bad Waldsee/Wasserstall und Gaisbeuren/B 30 weiter-entwickeln möchte. Aktuell prüfen wir die Voraussetzungen für eine solche Erweiterung im Bereich Gaisbeuren, weil diese Flächen bereits weitgehend im Eigentum der Stadt und im Flächennutzungsplan ausgewiesen sind.

Im bestehenden Gaisbeurer Gewerbegebiet Süd sorgen geplante Bebauungsplanänderungen und das Einzelhandelsverbot derzeit für Unmut bei den betroffenen Unternehmern. Sind Ausnahmeregelungen möglich oder würden diese dem Einzelhandelskonzept der Stadt widersprechen?

Auch hier wurden die Rahmenbedingungen bereits im Zuge des Einzelhandels- und Vergnügungsstättenkonzeptes entwickelt. Diese wurden in öffentlichen Sitzungen des Gemeinderats beraten und beschlossen. Insofern ist der Unmut nicht gerechtfertigt. Verstehen kann ich jedoch, dass es jeden Gewerbetreibenden beschäftigt, was in „Zukunft“ noch zulässig sein wird. Allerdings gilt auch hier, dass für alle genehmigten Einzelhandelsflächen Bestandsschutz besteht. Im Vorfeld über Ausnahmen zu sprechen, die noch nicht bekannt sind oder aktuell anstehen, macht daher zum jetzigen Zeitpunkt aus unserer Sicht keinen Sinn.

Wie steht es zur Vermeidung von „Flächenfraß“ um die Nachverdichtung innerhalb bebauter Gewerbe- und Wohngebiete?

Nachverdichtung ist dort sinnvoll, wo es möglich ist. Allerdings sehe ich darin kein Allheilmittel, um den bezifferten Bedarf an Wohngebäuden und Gewerbeflächen für unsere Region zu befriedigen. Auch das Wort „Flächenfraß“ ist nicht zielführend. Die Flächen werden einer anderen Nutzung zugeführt.

Aber nach einer Bebauung gelten sie nicht mehr als ökologische Lebensräume ...

Nach Angaben des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg belaufen sich auf dem Gebiet der Stadt Bad Waldsee die Siedlungsflächen auf 8,4 Prozent und die Verkehrsflächen auf 4,5 Prozent - insgesamt sind das also 12,9 Prozent. Der große Rest sind Erholungs- und Waldflächen sowie landwirtschaftliche Flächen. Eine Ausweitung der Nutzung für den Bedarf an Wohn- und Gewerbeflächen ist daher aus meiner Sicht noch vertretbar und unabdingbar, um die Bedürfnisse unserer Bürger und Gewerbetreibenden zu befriedigen, damit sie am Standort Bad Waldsee bleiben.

Wie wirkungsvoll ist eigentlich das städtische „Flächenmanagement“, das leer stehende Geschäfte und Häuser auf der Homepage auflistet für Interessenten aus Handel und Gewerbe?

Es handelt sich hierbei um ein Angebot der Stadt, Anbieter und Nachfrager zusammenzubringen. Nach der Kontaktaufnahme werden die Verhandlungen dann aber ohne die Stadt geführt. Wir halten es weiterhin für ein gutes Instrument. Ob es wirkungsvoll ist, kann daher nicht beurteilt werden. Angesichts der aus unserer Sicht geringen Leerstände in der Innenstadt betrachten wir Bad Waldsee weiterhin als attraktiven, innerstädtischen Einzelhandelsstandort.

Die gute Auftragslage bestehender Unternehmen beschert der Stadt immer weiteren Zuzug von Arbeitnehmern aus anderen Bundesländern und aus dem Ausland, die hier mit ihren Familien wohnen und bauen möchten. Wann ist das nächste Wohngebiet in der Kernstadt baureif?

Im Laufe des nächsten Jahres wollen wir das Wohngebiet „Pfändle“ an der Steinenberger Straße am nördlichen Stadtausgang in Richtung Michelwinnaden erschließen. Danach folgt der letzte Teil des Wohngebietes „Ballenmoos“. Wir hoffen, dass wir dadurch einen Teil der Nachfrage befriedigen können.

Hoffentlich dann mit schnellem Internet, das sich auf dem Land zum wichtigen Standortfaktor entwickelt hat. Vertrauen Sie auf die Telekommunikationsunternehmen?

Aus meiner Sicht erfüllen diese Unternehmen ihre Aufgabe. Es gibt allerdings eine Diskrepanz zwischen dem, was die Politik und unsere Bürger fordern, und dem, was diese Firmen bereit sind zu leisten oder leisten können; sie müssen eben auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Unter Umständen ist auch der deutsche Ansatz, in die „Vektoring“-Technologie zu investieren, zu kurz gedacht. Wir haben daher beschlossen, unsere Gewerbegebiete und die nicht oder unterversorgten Bereiche durch ein eigenes Breitbandnetz zu erschließen. Allerdings wird auch dies eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen.