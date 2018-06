Nachruf zu Wolfgang Spaeth

Im Alter von 81 Jahren ist vor gut einer Woche der langjährige Stadtbaumeister Wolfgang Spaeth gestorben. Bis zum Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2000 war der gebürtige Waldseer vier Jahrzehnte lang im Rathaus seiner Heimatstadt tätig und hat sich hier bleibende Verdienste erworben. Hervorgetan hat sich der studierte Bauingenieur vor allem bei der millionenschweren Altstadtsanierung, die in den 70-er Jahren begann und die im Rückblick mit Fug und Recht als gelungen bezeichnet werden kann.

Wer durch die Innenstadt geht, wird auf Schritt und Tritt an das Erbe Spaeths erinnert, der sich durch eine freundliche, bürgernahe Art auszeichnete: Beginnend mit dem Kornhaus, über das Rathaus, das Spital, die Stadtbücherei bis hin zum „Hafendeckel“ (Wurzacher Tor) hat hier dank dessen Feingefühl ein jahrhundertealtes, städtebauliches Ensemble überlebt, ohne dass auf moderne Ansprüche verzichtet worden wäre. Seine Handschrift tragen zudem die Klosteranlage Haisterkirch, die Michelwinnadener Burg und weitere Bauten wie die Städtischen Rehakliniken und das Freibad beispielsweise.

Historisch wertvolle Häuser sind mit Rücksicht auf den Denkmalschutz vorbildlich saniert worden, lassen aber auch eine zeitgemäße Nutzung zu. „Er hat es verstanden, aus der Waldseer Altstadt kein Museum zu machen, sondern ein Quartier, in dem es sich auch gut leben lässt“, erinnert sich Spaeths langjähriger Berufskollege Gerd Gröschl zurück an die gemeinsame Zeit auf dem Rathaus. „Seine Ideen waren immer klasse: Er hat ein paar Striche auf Papier gezeichnet, die dann gemeinsam mit seinen Kollegen im Bauamt in die Tat umgesetzt wurden.“

Ehrliche und verlässliche Art

Wolfgang Spaeth hat sich in 40 Jahren auf dem Rathaus „stets mit großer Kompetenz und Sensibilität für die Ästhetik des Bauens hervorgetan“, würdigt auch Bürgermeister a. D. Rudolf Forcher posthum Spaeths „ehrliche und verlässliche“ Arbeit als Leiter des städtischen Bauamtes, die von „großem Fachwissen“ geprägt gewesen sei und von „Kollegialität“. Als Stadtbaumeister hat sich Spaeth bekanntlich auch dann nicht beirren lassen, als es bei der Umsetzung der Verkehrsberuhigung mit Verlegung der Bleichestraße zunächst Kritik aus der Bürgerschaft hagelte. Der Innenstadthandel befürchtete damals Geschäftseinbußen, weil unter anderem die Hochstatt nicht mehr als Parkplatz zur Verfügung stand.

Auch im Privatleben interessierte sich Wolfgang Spaeth für die Architektur und die städtebauliche Entwicklung. So bereiste er mit der Familie sehenswerte Städte in ganz Europa und seine Kinder besichtigten von klein an zahllose Museen und Kirchen, die der Vater für sehenswert hielt. Seine große Leidenschaft aber galt der Küche: Er war ein begnadeter Hobbykoch und bereitete spielend Menüs mit mehreren Gängen für große Runden zu . Legendär war seine „Fasnetssuppe“, die er am „Gumpigen“ im Bauamt zur Stärkung seiner fasnetsseligen Mitarbeiter kochte. Oder das „Aschermittwochsessen“ in Ampfelbronn bei der Sophie. Und er spielte bis zuletzt begeistert Cello mit seinem Quartett und traf sich mit seinen früheren Kollegen am Stammtisch.

Um Wolfgang Spaeth trauern seine Ehefrau Brunhilde, die drei Kinder Stephan, Benjamin und Kathrin mit ihren Familien sowie seine Freunde und Weggefährten. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beisetzung beginnt am Freitag, 29. April, um 13.30 Uhr in der Aussegnungshalle des neuen Friedhofs am Schorren.