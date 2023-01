Nach zwei Jahren wieder Pulverdampf bei der VSG

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Dreikönigs-Wochenende hielt die Vereinigte Schützengesellschaft (VSG) Bad Waldsee nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder ihr traditionelles Dreikönigsschießen ab. Mit insgesamt 370 Teilnehmern konnte die VSG an die Teilnehmerzahlen der Vorjahre nahtlos anknüpfen. Die Attraktion war wie schon in den Jahren davor die Minikanone an denen es allein schon 311 Starter so richtig krachen ließen. Hierbei konnte Nicole Miller sich den ersten Platz sichern und somit das heiß begehrte Modell der Minikanone sowie das Preisgeld mit nach Hause nehmen. Den zweiten Platz belegte Wolfgang Haag mit einem einzigen Punkt Vorsprung vor Stefan Schott dem Drittplatzierten. Beim Mannschaftswettbewerb konnten sich „Die Millers“ mit insgesamt 398 Punkten gegen 49 weitere Mannschaften durchsetzen. Die Gruppe „Jacobsweg“ belegte mit starken 395 den zweiten Platz, dicht gefolgt von „Kein Plan“ mit 392 Punkten.

Dass Bad Waldsee ein beliebter Schützentreff ist, sieht man daran, dass der Wettkampf sportlich auf einem sehr hohen Niveau ist. Es wurde um jeden Teiler gekämpft, wie man an den folgenden Ergebnissen sehen kann. Mit dem Luftgewehr in der Kategorie „aktive Schützen“ sicherte sich Markus Buschbacher mit einem überragenden 6 Teiler den Sieg. Auch die Gäste trumpften mit ihren Ergebnissen auf. Claus Dietenberger sicherte sich mit einem 18 Teiler den ersten Platz. Die Jugend zeigte mit ihren tollen Ergebnissen ebenso, dass die Nachfolge für den Schützensport schon bereit steht. Den Sieg im Luftgewehr Jugend erzielte Sarah Geng mit einem 36 Teiler. Den ersten Platz in der Kategorie Luftpistole konnte sich Heike Sauter mit einem 37 Teiler sichern.

Alle Ergebnisse können auf der Homepage des Vereins unter www.vsg-bw.de eingesehen werden. Die VSG bedankt sich bei allen Startern für die rege Teilnahme und freut sich auf ein baldiges Wiedersehen.