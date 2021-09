Nach Werkstatt-Abriss ist der Weg frei für den „Grabenmühlplatz“

Mit dem Abriss der früheren Malerwerkstatt Botzenhardt an der einstigen Stadtmauer hat die Stadt in den letzten Tagen die Voraussetzungen geschaffen für die geplante Neugestaltung des Eingangsbereichs zur Dreikönigsgasse und zum Hirschhofareal in der Waldseer Innenstadt. 2016 war auf diesem Gelände bereits das Gebäude des einstigen Friseursalons Assfalg (später „Blusen Christ“) beseitigt worden, das die Kommune ebenfalls käuflich erworben hatte.

Ohne Abriss wäre Vorhaben nicht möglich

Wie das Rathaus auf SZ-Anfrage dazu informierte, liegt das genannte Grundstück im Geltungsbereich des neuen Bebauungsplans „Hirschhof“. „Hier entsteht in Zukunft ein neuer Platz. Der Grabenmühlplatz soll ein einladender Bereich vor den Toren der Altstadt werden für Besucher und Bürger“, teilte Sprecherin Brigitte Göppel dazu mit. Mit der Herstellung von Querungshilfen über die Bleichestraße, der Barrierefreiheit der Bushaltestellen und der netzhaften Verbindung zur Innenstadt sei dieser Bereich zudem auch Teil des Großprojekts „Altstadt für alle“. Göppel: „Ohne dieses Grundstück wäre die Realisierung dieses großen Vorhabens zur Attraktivierung unserer Altstadt nicht möglich gewesen.“

Auf Kaufpreis geeinigt

Wie mehrfach berichtet, waren sich der Eigentümer des Werkstattgebäudes und die Stadtverwaltung lange Zeit nicht handelseinig geworden über den Kaufpreis, was letztlich dann aber doch noch geklappt hat. Details dazu gibt die Kommune nicht preis, da Grundstücksverhandlungen bekanntlich nichtöffentlich geführt werden. Der Grabenmühleplatz wird nach Auskunft der Stadt im Jahr 2023 als letzter Bauabschnitt von „Altstadt für alle“ gestalterisch in Angriff genommen. Nach Angaben Göppels, soll die detaillierte Planung dafür voraussichtlich in der November-Gemeinderatssitzung öffentlich vorgestellt werden.