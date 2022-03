Einen geparkten VW Golf gestreift hat ein Autofahrer am Montagabend kurz nach 18.15 Uhr in der Hittisweiler Straße in Bad Waldsee. Der Verursacher des Unfalls streifte laut Polizei den Außenspiegel des geparkten Wagens, fuhr aber weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter Telefon 07524 / 4 04 30 um Hinweise auf den flüchtigen Verursacher.