Nach Spiegelstreifer geflüchtet

Nachdem er am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in Mennisweiler einen Verkehrsunfall verursacht hat, ist ein bislang unbekannter Autofahrer geflüchtet.

Der Unbekannte kam laut Polizei in einer Kurve in der Haidgauer Straße auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort den Citroen einer 55-Jährigen, die in Richtung Bad Wurzach unterwegs war. Im Anschluss setzte der Unbekannte seine Fahrt unbeeindruckt fort. Am Citroen entstand Sachschaden von ungefähr 300 Euro.

Den Spuren am Unfallort zufolge dürfte der Unfallverursacher mit einem VW T5 unterwegs gewesen sein, dessen Außenspiegel beschädigt sein dürfte. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07524/40430 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.