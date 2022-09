Nach Satzrückstand holt Bad Waldsee noch den Sieg

TG: Buschbacher, H. Elsäßer, C. Elsäßer, Bertsch, Weber, Sättele, Groner, Thoma, Bär, Graf, Bosch, Gebhardt.

Die TG Bad Waldsee hat vor der neuen Saison in der Volleyball-Oberliga eine ganze Reihe neuer Spielerinnen in die erste Mannschaft einbauen müssen. Vor dem ersten Aufschlag der neuen Spielzeit waren daher einige gespannt, wie sich die Neuen schlagen würden. Erfolgreich. Gegen den SSV Ulm 1846 gewann die TG zu Hause mit 3:1 (25:27, 25:17, 25:16, 25:17).

Allerdings Bad Waldsee recht zäh in das Match. Die Abstimmung im Angriff klappte oft nicht. Viele Fehler der TG und die überaus starke Ulmer Abwehr führten zum knappen Satzerfolg der Gäste. Nach Aussage der TG-Spielerinnen war es ihnen sehr schwergefallen, die Bälle „tot“ zu bekommen.

Bad Waldsee ließ sich in der Folge aber nicht hängen, sondern reagierte mit deutlich verbesserter Annahme und Abwehr. Die logische Folge im Volleyball: Die TG konnte variable Angriffe starten, was im Zuspiel und auch am Netz erfolgreich umgesetzt wurde. Ergänzt wurde dieser gute Eindruck durch gelungene Blockaktionen, die gegnerische Angriffe im Keim erstickten. Die TG hatte sich und ihr Spiel gefunden und konnte den weiteren Spielverlauf im Wissen um die eigene Qualität gelassener angehen.

Der dritte Durchgang war geprägt von den Folgen eines Wechselfehlers, der den Lauf der TG empfindlich unterbrach. Ein deutlicher Vorsprung wurde verspielt, allerdings schaffte es Bad Waldsee, sich zum Ende des Satzes wieder abzusetzen und doch souverän mit 25:16 zu gewinnen. Auch im vierten Satz gelang der TG ein starker Start. Exzellente Aufschläge stürzten die Ulmerinnen von einer Verlegenheit in die andere. Bei langen Ballwechseln war meist Bad Waldsee erfolgreich. Ein kleiner Einbruch blieb dank des Kampfgeists ohne gravierende Folgen.