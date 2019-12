Nach Insolvenzantrag: Investor für LHP gefunden

Die Tempton Personaldienstleistungen GmbH aus Essen hat die LHP Dienstleistungs- und Bildungsgesellschaft GmbH in Bad Waldsee übernommen. Rund drei Monate nach dem Insolvenzantrag sind die rund 150 Arbeitsplätze gerettet, teilt der Insolvenzverwalter mit.

Zum 1. Dezember hat Insolvenzverwalter Holger Leichtle von Schultze & Braun den operativen Geschäftsbetrieb von LHP an Tempton übertragen. Wie die „Schwäbische Zeitung“ berichtete, hat LHP im August – wenige Wochen nach dem plötzlichen Tod des damaligen Geschäftsführers Christian Heinzl – Insolvenzantrag gestellt. Leichtle führte den Geschäftsbetrieb damals fort. Wie es in der Pressemitteilung dazu heißt, wurde er betriebswirtschaftlich und im Rahmen der Kaufvertragsverhandlungen von einem Team rund um Bernd Grupp von der Societät Wintergerst unterstützt.

Dem Team der Insolvenzverwaltung sei es in enger Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit gelungen, die Genehmigung zur Arbeitnehmerüberlassung für das Unternehmen trotz Insolvenz zu erhalten. „Die LHP arbeitet mit osteuropäischen Mitarbeitern, die das Unternehmen vorwiegend lokalen Handwerksbetrieben und Maschinenbauern überlässt. In enger Kooperation mit der Familie des verstorbenen Firmengründers sowie den internen Mitarbeitern in Bad Waldsee war es sogar möglich, nicht nur die große Zahl von Bestandskunden zu bedienen. Es konnten sogar neue Kunden für die LHP gewonnen werden“, wird Leichtle in der Mitteilung zitiert.

Gleichzeitig habe Leichtle nach potentiellen Investoren für das Unternehmen gesucht. „Es gab mehrere Interessenten, die eine Übernahme ernsthaft erwogen haben. Am Ende der Verhandlungen hat sich Tempton mit dem besten Gesamtkonzept durchgesetzt. Es ist schön zu sehen, dass nun sowohl das Unternehmen als auch die Arbeitsplätze und der Standort zukunftssicher aufgestellt sind“, so Leichtle.

Tempton zähle mit mehr als 7000 Mitarbeitern an über 100 Standorten zu einem der bundesweit führenden Anbieter maßgeschneiderter Personallösungen. Das in Essen ansässige, inhabergeführte Unternehmen verfügt laut Mitteilung über mehr als 30 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Markt. Neben den Geschäftsbereichen Personaldienstleistungen und Technische Services biete Tempton auch Werkleistungen und Outsourcing- sowie IT-Lösungen an.