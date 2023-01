Nach Diebstahl aus Verkaufsstand - Tatverdächtige ermittelt

Zwei Diebe haben am Sonntag aus einem Selbstbedienungsverkaufsstand in Mittelurbach Lebensmittel im Wert eines dreistelligen Euro-Betrags gestohlen. Nach Angaben der Polizei nahmen die Täter kurz nach 10 Uhr Eis, Brot, mehrere Wurstwaren und Fisch aus dem Verkaufsstand mit, ohne dafür zu bezahlen. Sie wurden dabei von einer Videokamera gefilmt und anhand der Aufzeichnung identifiziert. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg durchsuchte die Polizei am Sonntagabend die Wohnungen der beiden 23 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen. In den Wohnräumen des Jüngeren fanden die Beamten die gestohlenen Lebensmittel. Das Duo hat sich nun wegen des Diebstahls strafrechtlich zu verantworten.