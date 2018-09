Nach dem Sieg fliegt die Steuerfrau in den Stadtsee

Das hat Tradition bei den Ruderern: Nach einem Sieg muss der Steuermann – oder in diesem Fall die Steuerfrau – den Wurf ins Wasser ertragen. Nadine Leuter, Steuerfrau des Waldsee-Achters, wurde von ihren Teamkollegen am Sonntag mit Schwung in den Stadtsee geworfen. Kurz zuvor hatten die Oberschwaben bei der traditionellen Herbstregatta in Bad Waldsee das Achterrennen über 500 Meter gewonnen.

Leuter und ihre acht Ruderer Philipp Bauer, Stefan Leissle, Leo Seebold, Sebastian Weiße, Sebastian Wenzel, Fabian Wiest, Johannes Wiest und Niklas Wiest sicherten der Rudergemeinschaft Waldsee/Lindau den Sieg vor der Rudergemeinschaft Erlangen/Tübingen und dem Seeclub Arbon. Auch das zweite Achterrennen der Regatta am Samstagabend hatte Waldsee/Lindau in 1:23,98 Minuten vor Erlangen/Tübingen (1:25,15) und Arbon (1:30,92) gewonnen.

Dazu gab es auf der höchstgelegenen Regattasttrecke Deutschlands zahlreiche Rennen – vor allem für die Nachwuchssportler. Ruderer aus Ulm, Esslingen, Nürtingen, Nürnberg und Waldshut, aber auch aus Bregenz und Kreuzlingen nutzten die Herbstregatta für die letzten Rennen der Saison – im Einer, Doppelzweier, Doppelvierer oder eben im Achter. Einen weiteren Heimsieg für den Ruderverein Waldsee gab es im Einer der Altersklasse Masters Männer über 500 Meter durch Sebastian Weiße (1:47,03 Minuten) vor Thilo Probst (1:49,31) aus Waiblingen und Michael Abt aus Arbon (1:57,48).