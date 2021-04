Leichte Verletzungen hat ein 31 Jahre alter Autofahrer am Dienstagmorgen auf der B 30 bei Gaisbeuren erlitten, nachdem ein hinterherfahrender Autofahrer aufgefahren war. Der 27 Jahre alte Unfallverursacher bemerkte laut Polizei das Bremsen des Skoda vor ihm zu spät. Insgesamt entstand an den Pkw ein Schaden von etwa 1000 Euro. Eine medizinische Versorgung an der Unfallstelle war nicht nötig.