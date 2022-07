Nach Auffahrunfall in die Böschung gefahren

Mit seinem Wagen in der Böschung gelandet ist ein Autofahrer am Samstag kurz nach 9 Uhr. Der 46-jährige erkannte laut Polizeibericht zu spät, dass der Verkehr vor ihm auf der B 30 in Richtung Ravensburg wegen einer roten Ampel ins Stocken geriet. Um einen wuchtigen Aufprall zu verhindern, wich er nach rechts aus. Er streifte das vorausfahrende Auto seitlich und steuerte im Anschluss eine Böschung hinunter. Während der Schaden am Wagen des Vordermannes auf rund 5000 Euro geschätzt wird, entstand am Auto des Verursachers wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste von einem Abschleppdienst mitgenommen werden.